Sindicaliștii din Sănătate au azi noi negocieri pe legea salarizării, în plin scandal legat de modificările aduse

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România participă, astăzi, la o nouă rundă de negocieri privind noua lege a salarizării, într-un moment tensionat pentru întregul sistem medical. Întâlnirea are loc la Ministerul Muncii, potrivit Realitatea Plus.
Un comunicat al federației precizează că vor fi discuții tehnice, între experți ai sindicatului și ai ministerelor Muncii și Sănătății, precum și specialiști ai Băncii Mondiale.
Potrivit comunicatului transmis, discuțiile de astăzi vizează „liniile roșii” ale federației, teme considerate esențiale pentru protejarea veniturilor angajaților din sănătate.
Principalele puncte aflate pe masa negocierilor
Negocierile au loc în plin scandal național privind reforma salarizării, cu presiuni din partea sindicatelor și cu divergențe majore între Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și organizațiile profesionale. Surse sindicale au confirmat că discuțiile sunt „decisive” pentru forma finală a legii.
Între punctele divergente puse pe masa discuțiilor se află „evaluarea riscului de diminuare a veniturilor salariale și adoptarea măsurilor de corecție acolo unde este cazul”, protejarea drepturilor salariale, în condițiile în care anumite categorii de drepturi ar putea fi afectate de noua lege și solicită modificări urgente.
Comunicatul integral
Astăzi, 23.07.2026, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) participă (din nou) la negocierile privind noua lege a salarizării.
La negocierile ce se vor desfășura astăzi la Ministerul Muncii FSSR va fi reprezentată la nivel de experți, asemenea Ministerului Muncii (experții ministerului și ai Băncii Mondiale) și Ministerului Sănătății.
Negocierile de astăzi se vor concentra în special pe următoarele aspecte, care au caracterul de linii roșii pentru FSSR:
- Evaluarea riscului de diminuare a veniturilor salariale și adoptarea măsurilor de corecție acolo unde este cazul.
- Evaluarea riscului de diminuare a unor categorii de drepturi salariale și efectuarea modificărilor necesare. Experții FSSR se vor concentra în special pe drepturile aferente asigurării continuității și cele corespunzătoare condițiilor de muncă.
- Construcția unor scenarii de introducere a unei părți din sporurile pentru condițiile de muncă și în salariile de bază și construcția grilelor de salarizare specifice.
- Introducerea mecanismelor de dialog social în stabilirea drepturilor salariale ulterioare, centrate pe obligația de negociere și acord pentru toate drepturile salariale prevăzute între minim și maxim.
Precizăm că am participat la toate discuțiile, consultările și negocierile la care am fost invitați, dând curs invitațiilor de la toate instituțiile și de la toate partidele politice. Nu am părăsit nici o întâlnire, utilizând toate momentele pentru a determinat modificările dorite. Mai mult decât atât, am solicitat în mod permanent tuturor actorilor politici și instituțiilor deschiderea negocierilor pe tema proiectului legii salarizării. Motivul îl constituie utilizarea tuturor ferestrelor de oportunitate în interesul angajaților din sănătate.
În egală măsură, considerăm îndreptățit protestul față de modul în care a funcționat dialogul social în cazul proiectului legii salarizării, fiind încălcate o serie de drepturi ale federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector. Astfel:
(1) Ministerul Muncii
- Deși a anunțat public la debutul consultărilor că se va consulta cu federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector, a preferat să extinsă aceste consultări la nivelul tuturor celor care au avut chef să vină. Diminuarea timpului și posibilităților de intervenție ale reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector a făcut parte dintr-o strategie specifică de împiedicare a unor modificări, perdanții fiind angajații.
- Chiar și la negocierile de ieri a extins invitațiile dincolo de obligația legală a discuție cu federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector.
Desfășurarea unor negocieri adiționale și/prin deschiderea posibilității negocierilor la nivel de sector Sănătate a corectat în parte această situație.
(2) Ministerul Sănătății
- Deși în cadrul negocierilor cu cele două federații sindicale reprezentative la nivel de sector am stabilit împreună o formă a Cap. II al Anexei nr. 2 din proiectul legii salarizării, experții MS au susținut alte prevederi decât cele convenite.
- La ultimele negocieri o bună parte din drepturi nu au putut fi (încă) introduse din cauza opoziției experților MS, deși ele au fost convenite anterior și fac parte din referințele standard ale CCMS.
De partea ministrului sănătății poate fi notată atât inițierea negocierilor la nivel de sector a prevederilor specifice din proiectul legii salarizării și intervenția în câteva momente esențiale pentru corectarea unor drepturi.
Fiecare încălcarea a regulilor aferente dialogului social este o încălcarea a drepturilor angajaților, în cazul proiectului legii salarizării astfel de situații generând pierderi ale oportunităților de intervenție și modificare a actului normativ ușor de cuantificat în bani.
Sperăm ca forma maximă de protest inițiată de colegi, greva generală, să poată fi desfășurată la parametrii anunțați, pentru a permite exercitarea presiunii maxime. (Precizăm că FSSR a inițiat procedura de grevă în prima partea acestui an, sindicatele afiliate nereușind însă să obțină semnătura de participare la grevă a peste 50% din angajații din sănătate, respectiv din membrii de sindicat. O grevă poate fi făcută doar dacă angajații sunt de acord să intre în grevă.)