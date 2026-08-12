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Economie· 1 min citire
Secretarul de stat Cristian Buşoi: Strict din oprirea Cernavodă 2 nu vom ajunge în situaţia de blackout
Secretarul de stat Cristian Buşoi
Publicat12 aug. 2026, 08:45
Sursărealitatea.net
Oprirea celui de-al doilea reactor al Centralei Nucleare de la Cernavodă nu duce România în risc de pană de curent la nivel naţional, afirmă secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Buşoi. El transmite că ”oamenii trebuie să stea liniştiţi” cu privire la asigurarea consumului pentru populaţie şi ”serviciile-suport”.
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