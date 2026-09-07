Schimbare importantă pentru Airbnb în Europa. UE vrea reguli noi pentru închirierile pe termen scurt

Uniunea Europeană pregătește un nou cadru pentru închirierile pe termen scurt, inclusiv cele oferite prin platforme precum Airbnb, în încercarea de a reduce presiunea asupra pieței locuințelor din orașele unde chiriile și prețurile au crescut puternic.
Comisia Europeană urmează să prezinte pe 9 septembrie proiectul Affordable Housing Act, care ar putea permite autorităților locale să introducă măsuri de limitare în zonele afectate de lipsa locuințelor.
Orașele ar putea primi mai multe instrumente
Noua inițiativă nu prevede o interdicție generală pentru Airbnb sau pentru celelalte platforme de închirieri pe termen scurt. Bruxelles-ul propune însă reguli comune prin care să poată fi identificate zonele în care piața locuințelor se află sub presiune.
În aceste regiuni, autoritățile naționale, regionale sau locale ar putea adopta măsuri adaptate situației de pe piața imobiliară, inclusiv limite pentru numărul de proprietăți disponibile pentru închiriere pe termen scurt.
Închirierile turistice, în centrul dezbaterii
Comisia Europeană susține că închirierile pe termen scurt nu reprezintă singura cauză a crizei locuințelor, dar pot accentua problemele în anumite orașe și destinații turistice.
Datele citate în contextul noilor măsuri arată diferențe mari între regiuni. La nivelul întregii UE, locuințele oferite oficial pentru închiriere pe termen scurt reprezintă o parte redusă din totalul fondului locativ, însă ponderea poate crește considerabil în zonele turistice foarte căutate.
Regulile trebuie încă aprobate
Propunerea Comisiei Europene nu va produce automat efecte după prezentarea sa. Textul va trebui să treacă prin procedura legislativă europeană și să fie analizat de statele membre și Parlamentul European.
Între timp, UE a introdus deja, din mai 2026, reguli pentru creșterea transparenței în sectorul închirierilor pe termen scurt. Platformele trebuie să furnizeze autorităților date despre rezervări, iar proprietățile înregistrate primesc numere de identificare.
Scopul noilor măsuri este ca autoritățile să poată interveni mai ușor în zonele în care dezvoltarea închirierilor turistice contribuie la reducerea ofertei de locuințe pentru rezidenți.