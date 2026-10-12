România, lider în Uniunea Europeană la creșterea chiriilor. Scumpirile au depășit 40%
Chiriile din România, printre cele mai scumpe din UE
România ocupă primul loc în UE la creșterea chiriilor, cu un avans de 41,2%. Datele Eurostat arată diferențe majore față de celelalte state europene.
Piața chiriilor din România a înregistrat una dintre cele mai puternice creșteri din Europa, țara noastră ocupând primul loc în Uniunea Europeană în privința majorării costurilor de închiriere. Potrivit datelor publicate de Eurostat, chiriile din România au crescut cu 41,2% în perioada analizată, un avans considerabil peste cel înregistrat în celelalte state membre.
Evoluția pune presiune suplimentară asupra persoanelor care locuiesc cu chirie, în special asupra celor din marile centre urbane, unde cererea pentru locuințe rămâne ridicată.
Chiriile din România au crescut cu 41,2%
Datele Eurostat arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor dintre statele membre ale Uniunii Europene în comparația dintre nivelul mediu din 2025 și al doilea trimestru din 2026.
Majorarea de 41,2% plasează țara noastră la o distanță considerabilă de următoarele state din clasament. Croația a raportat o creștere de 22,1%, în timp ce în Slovenia avansul a fost de 10,2%.
Diferențele dintre România și celelalte țări europene evidențiază ritmuri distincte de evoluție a pieței chiriilor. În timp ce în unele state creșterile au fost moderate, România s-a remarcat printr-un avans mult mai ridicat.
Cum au evoluat chiriile în Uniunea Europeană
La nivelul Uniunii Europene, chiriile au continuat să crească în al doilea trimestru din 2026. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, majorarea medie a fost de 3%, în timp ce prețurile locuințelor au avansat cu 4,7%.
Față de primul trimestru din 2026, chiriile au crescut cu 0,7% în UE. În aceeași perioadă, prețurile locuințelor au înregistrat un avans trimestrial de 1,2%.
Datele arată că piața imobiliară europeană a continuat să fie caracterizată de creșteri, însă amploarea acestora diferă semnificativ de la o țară la alta.
În ceea ce privește chiriile, toate statele membre au raportat creșteri în comparația dintre media anului 2025 și trimestrul al doilea din 2026.
România, mult peste Croația și Slovenia
Clasamentul european al creșterii chiriilor evidențiază diferențe importante între statele membre.
România ocupă prima poziție, cu o majorare de 41,2%, fiind urmată de Croația, unde chiriile au crescut cu 22,1%. Slovenia se situează pe locul al treilea, cu un avans de 10,2%.
La polul opus, Estonia și Finlanda au înregistrat cele mai mici creșteri, de numai 0,1%. În Luxemburg, majorarea chiriilor a fost de 1,2%.
Aceste evoluții arată că presiunile de pe piața închirierilor sunt diferite în interiorul Uniunii Europene, iar România se distinge printr-o creștere mult mai accentuată decât media europeană.
Prețurile locuințelor continuă să crească în Europa
Pe lângă scumpirea chiriilor, datele Eurostat indică și o creștere a prețurilor locuințelor în Uniunea Europeană.
În al doilea trimestru din 2026, prețurile locuințelor au fost cu 4,7% mai mari decât în aceeași perioadă din 2025. Comparativ cu primul trimestru al anului, avansul a fost de 1,2%.
La nivelul statelor membre, cele mai mari creșteri ale prețurilor locuințelor, în comparația dintre trimestrul al doilea din 2026 și media anului 2025, au fost raportate în Bulgaria, cu 14,3%, Portugalia, cu 14,2%, și Lituania, cu 12,8%.
În schimb, Finlanda și Franța au fost singurele state în care prețurile locuințelor au scăzut în această comparație, cu 1,5%, respectiv 1,4%.
Ce înseamnă scumpirea chiriilor pentru români
Creșterea chiriilor poate afecta direct bugetele gospodăriilor, în special în cazul persoanelor care nu dețin o locuință și depind de piața închirierilor.
O parte mai mare din veniturile lunare poate ajunge să fie alocată locuinței, reducând sumele disponibile pentru alte cheltuieli, precum alimentele, transportul sau utilitățile.
Totuși, datele europene privind evoluția procentuală a chiriilor nu indică, prin ele însele, nivelul efectiv al chiriei plătite într-un anumit oraș sau raportul dintre costurile locuirii și veniturile populației.
Pentru o imagine completă asupra pieței imobiliare din România, aceste cifre trebuie analizate împreună cu prețurile locale, veniturile gospodăriilor și evoluția cererii pentru locuințe.
Datele Eurostat confirmă însă că România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană în perioada analizată, într-un context în care costurile locuirii continuă să reprezinte o provocare pentru numeroși europeni.
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