Primăria Alba Iulia va plăti 230.000 de lei unei foste angajate a Poliției Locale, concediată ilegal

Primarul Gabriel Pleșa a semnat pe 7 octombrie 2026 o dispoziție prin care o fostă angajată a Poliției Locale Alba Iulia este reîncadrată retroactiv și despăgubită cu peste 228.000 de lei, după ce instanța a constatat nulitatea concedierii sale.
Documentul pune în aplicare o sentință a Tribunalului Alba din 21 mai 2026, care a anulat decizia de încetare a contractului de muncă. Instanța a reținut că primăria nu a dovedit acordarea preavizului legal de 20 de zile lucrătoare.
Rodica P. este reîncadrată ca agent de securitate, studii medii, gradația 5, începând cu 1 ianuarie 2022. Același act administrativ constată că contractul încetează de drept la 8 aprilie 2026, data la care angajata îndeplinea condițiile de pensionare.
Despăgubirile prevăzute pentru perioada dintre concediere și pensionare se ridică la 228.168 de lei. Suma include actualizarea cu indicele de inflație, dobânda penalizatoare până la plata efectivă și cheltuielile de judecată în valoare de 2.380 de lei.
Primăria a declarat apel pe 5 iunie 2026, iar Curtea de Apel Alba Iulia a fixat termen pentru judecarea dosarului pe 10 noiembrie 2026. Sentința Tribunalului este executorie, iar apelul nu a oprit executarea acesteia.
Contextul reorganizării
Dosarul de concediere face parte dintr-un lot de angajați afectați de reorganizarea Poliției Locale Alba Iulia. Pe 28 septembrie și pe 27 octombrie 2021, Consiliul Local a adoptat hotărârile 357 și 393, bazate pe un audit extern în valoare de 25.000 de euro.
Cele două birouri de pază, cu un total de 87 de posturi, au fost desființate și înlocuite cu un compartiment de 51 de posturi. Economia anunțată inițial era de 1.419.144 de lei pe an, iar modificările intrau în vigoare la 1 ianuarie 2022.
Reorganizarea a fost contestată și de Valeriu Marius Rece, șeful Biroului circulația pe drumurile publice. Pe 4 septembrie 2025, Tribunalul Alba a anulat hotărârile consiliului local în ceea ce privește desființarea postului său, iar pe 10 iunie 2026, Curtea de Apel a respins recursul autorităților locale. Hotărârea este definitivă.
Pe 30 iulie 2026, prin HCL 254, Consiliul Local a anulat hotărârile din 2021 strict pentru postul lui Rece, menționând că restul prevederilor rămân neschimbate. Daniel Ioan Ilcu, fostul șef al Poliției Locale demis în mai 2021 și repus în drepturi de instanță în 2022, a depus o plângere prealabilă împotriva acestei hotărâri, respinsă pe 29 septembrie ca „lipsită de interes”.
Alte trei dosare de concediere din același lot au termene fixate în octombrie și decembrie. Dacă acestea se încheie similar cu primul caz, suma totală a despăgubirilor va depăși 900.000 de lei, reprezentând două treimi din economia anuală estimată inițial prin reorganizare.