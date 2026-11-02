Primăria Alba Iulia va plăti 230.000 de lei unei foste angajate a Poliției Locale, concediată ilegal

Publicat 2 nov. 2026, 10:53 Sursă Ziarul Unirea

Primarul Gabriel Pleșa a semnat pe 7 octombrie 2026 o dispoziție prin care o fostă angajată a Poliției Locale Alba Iulia este reîncadrată retroactiv și despăgubită cu peste 228.000 de lei, după ce instanța a constatat nulitatea concedierii sale.

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