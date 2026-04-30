Paradoxul pieței muncii: tinerii români aplică cu 30% mai mult, dar șomajul în rândul lor a ajuns la 28,2%, cel mai mare din UE

Sursă: realitatea.net

Peste 1,2 milioane de aplicări au fost înregistrate pe platforma eJobs.ro în primele luni ale anului 2026 din partea candidaților cu vârste între 18 și 24 de ani, în creștere cu aproape 30% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Paradoxal, România este, în același timp, țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani: 28,2%, aproape dublu față de media europeană.

Entuziasmul tinerilor pentru piața muncii vine pe fondul unui context tot mai dificil. „Vedem o creștere importantă a interesului candidaților foarte tineri pentru joburile disponibile în piață, într-un context în care integrarea lor pe piața muncii a devenit chiar mai complicată în ultimii doi ani, de când companiile au început să automatizeze multe dintre sarcinile repetitive și de execuție specifice joburilor entry-level", explică Bogdan Badea, CEO eJobs.

Joburile pe care le aleg tinerii

Fără experiență și cu nevoia de a intra cât mai rapid pe piața muncii, tinerii se orientează spre domeniile cu cel mai mare număr de locuri de muncă entry-level:

Retail, servicii, turism și industria alimentară

Call-center / BPO și financiar-bancar

IT și advertising / marketing / PR — mai ales în rândul absolvenților de studii superioare

Absolvenții de facultate sunt majoritari printre aplicanți, chiar dacă mulți ajung să aplice și pentru joburi care nu cer diplomă universitară. „Sunt concesii pe care le fac pentru a intra mai rapid pe piața muncii și pentru a acumula experiența de care au nevoie", spune Badea.

București, Cluj, Brașov, orașele preferate de tineri

Cel mai mare volum de aplicări vine din marile centre universitare: București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Timișoara. În orașele mai mici, Brăila, Baia Mare, Suceava, Galați sau Târgu Mureș, activitatea este semnificativ mai redusă, parțial pentru că tinerii din aceste zone caută să se relocheze spre centrele urbane mai mari.

Cât câștigă la primul job

Salariul mediu net pentru un job entry-level este de 4.000 de lei pe lună la nivel național, potrivit comparatorului salarial Salario. Diferențele între domenii sunt însă notabile:

Retail, turism, HoReCa: ~3.500 lei

Call-center / BPO: ~3.800 lei

Transport / logistică și marketing: ~4.000 lei

IT: ~5.000 lei

Munca remote, tot mai puțin dorită

Un detaliu surprinzător din datele eJobs: doar 10% dintre aplicările din categoria 18-24 de ani vizează poziții remote — același procent ca la celelalte categorii de vârstă, semn că munca de acasă și-a pierdut din atractivitate față de perioada post-pandemică.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile 20.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro , platforma dedicată angajării rapide, fără CV, alte 4.500 de poziții.