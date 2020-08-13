“NUNTA DE AUR” 2020 - ediție picnic
13 aug. 2020, 11:02
Scris de Monica Ghinet
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia organizează în data de 22 și 23 august 2020 evenimentul “NUNTA DE AUR” - ediție picnic.
Sunt aşteptate să participe la acest eveniment toate cuplurile din Municipiul Alba Iulia, care în acest an împlinesc 50 ani de căsătorie.
Înscrierea se va face pe baza actelor de identitate şi a certificatului de căsătorie, la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice, Str. Libertăţii, Nr. 21;
- Luni - Vineri, între orele 8.00 - 16.00, până la data de 17 august 2020, inclusiv.
- Telefon: 0258/810565
- Email: [email protected], [email protected].
Citește și:
- 12:08 - 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România
- 08:41 - Nicușor Dan a promulgat legea care le interzice agresorilor sexuali condamnați să mai lucreze în școli, spitale sau centre de îngrijire
- 21:29 - Plan Roșu activat după un accident cumplit în Dulcești: patru morți și mai mulți răniți
- 20:06 - Mircea Lucescu, între respect și obiectiv: „Am lansat mulți jucători ai Turciei, dar acum vrem calificarea”
