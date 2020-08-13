“NUNTA DE AUR” 2020 - ediție picnic

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia organizează în data de 22 și 23 august 2020 evenimentul “NUNTA DE AUR” - ediție picnic.

Sunt aşteptate să participe la acest eveniment toate cuplurile din Municipiul Alba Iulia, care în acest an împlinesc 50 ani de căsătorie.

Înscrierea se va face pe baza actelor de identitate şi a certificatului de căsătorie, la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice, Str. Libertăţii, Nr. 21;

- Luni - Vineri, între orele 8.00 - 16.00, până la data de 17 august 2020, inclusiv.

- Telefon: 0258/810565

- Email: [email protected], [email protected].