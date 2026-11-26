Noul Mers al Trenurilor intră în vigoare înainte de Crăciun. Ce trebuie să știe călătorii
Noul Mers al Trenurilor / Profimedia
Noul Mers al Trenurilor intră în vigoare pe 13 decembrie! Ce se schimbă pentru călători și pe ce rute se va circula mai repede
CFR Călători pregătește schimbări importante pentru transportul feroviar din România. Noul Mers al Trenurilor 2026–2027 va intra în vigoare pe 13 decembrie 2026 și va fi valabil până la 11 decembrie 2027. Planul prevede aproximativ 1.000 de trenuri Regio, InterRegio și Intercity care vor circula zilnic pe rețeaua feroviară națională.
Printre principalele noutăți se numără reducerea timpilor de călătorie pe mai multe trasee importante, introducerea unor trenuri moderne și extinderea utilizării ramelor electrice Alstom Coradia Stream și PESA. De asemenea, vor apărea noi conexiuni feroviare, iar unele trenuri vor avea trasee sau categorii modificate.
București–Brașov, în aproximativ două ore și zece minute. Călătorii mai rapide cu trenurile Intercity
Una dintre cele mai importante modificări anunțate de CFR Călători vizează reducerea duratei călătoriilor pe principalele magistrale feroviare.
Pe ruta București Nord–Craiova va fi introdusă o pereche de trenuri Intercity care vor circula fără opriri intermediare. Durata călătoriei va fi de mai puțin de trei ore.
Și traseul București Nord–Brașov va beneficia de un timp de parcurs redus. Trenurile Intercity vor ajunge să acopere distanța în aproximativ două ore și zece minute.
O altă schimbare importantă privește legătura feroviară dintre București și Cluj-Napoca, unde durata călătoriei cu trenul Intercity va scădea la mai puțin de opt ore.
Trenuri electrice noi și locomotive modernizate. Cum se schimbă flota CFR Călători
Noul program de circulație vine și cu o extindere a utilizării materialului rulant modernizat, prin proiecte finanțate din fonduri europene, inclusiv prin PNRR și Programul Transport.
În perioada 2023–2026 au fost modernizate 55 de locomotive electrice, 20 de locomotive transformate în locomotive electrice cu acumulatori și 124 de vagoane, inclusiv vagoane de călători și vagoane speciale.
În prezent, CFR Călători operează 12 rame electrice Alstom Coradia Stream, șapte rame PESA și 16 locomotive TRAXX Alstom.
Planurile pentru 2027 prevăd o creștere considerabilă a numărului de trenuri electrice. Astfel, flota ar urma să ajungă la:
24 de rame Alstom Coradia Stream;
22 de rame PESA pentru trenurile InterRegio;
37 de rame PESA pentru trenurile Regio.
Extinderea parcului de material rulant modern ar urma să permită introducerea unor garnituri noi pe mai multe rute din țară.
Ce rute vor beneficia de trenuri moderne Alstom și PESA
CFR Călători a anunțat planuri pentru introducerea unor trenuri InterRegio formate din rame electrice Alstom Coradia Stream pe relațiile București Nord–Suceava, București Nord–Iași, București Nord–Galați și Iași–Cluj-Napoca.
Totodată, trenurile PESA sunt planificate să circule pe mai multe trasee, printre care:
București Nord–Călărași;
Suceava–Constanța;
Brașov–Cluj-Napoca;
Reșița Nord–Timișoara Nord–Arad;
Cluj-Napoca–Craiova–București Nord.
Și transportul regional va beneficia de garnituri electrice noi. Trenurile Regio operate cu rame PESA sunt planificate pe relațiile București Nord–Adjud, Bacău–Pașcani, Fetești–Constanța, Brașov–Sfântu Gheorghe și Brașov–Gheorgheni.
Compania precizează că o parte dintre aceste trenuri vor circula inițial în compunere clasică, cu locomotive și vagoane, până la preluarea ramelor electrice PESA. Introducerea celorlalte garnituri va avea loc pe măsura recepționării și preluării acestora.
Modificări importante pe rutele interne. Noi legături între București și Drobeta-Turnu Severin
Noul Mers al Trenurilor aduce și schimbări în organizarea circulației pe anumite trasee.
Astfel, va fi asigurată o legătură directă cu trenuri InterRegio între București Nord și Drobeta-Turnu Severin, în ambele sensuri.
Trenurile IR 1645 și IR 1646 vor circula pe ruta București Nord–Cluj-Napoca și retur, prin Deda, unde vor fi asigurate conexiuni către și dinspre Târgu Mureș.
O modificare vizează și trenurile IR 1633 și IR 1638 de pe ruta București Nord–Brașov. Acestea vor fi reclasificate în categoria Regio Expres, ceea ce va însemna mai multe opriri în stațiile de interes și tarife mai mici pentru călători.
Schimbări în traficul internațional. Trenurile spre Budapesta vor circula pe trasee modificate
Noul program feroviar aduce modificări și în circulația trenurilor internaționale.
Pentru călătorii care circulă între Târgu Mureș și Budapesta, vor fi asigurate legături în stația Deda prin trenurile 366 și 367, pe relația Budapesta–Brașov și retur.
Începând din februarie 2027, trenurile internaționale 72, 73, 78 și 79, care circulă între București Nord și Budapesta, vor utiliza un traseu deviat prin Filiași și Târgu Jiu. Modificarea este determinată de lucrările la infrastructura feroviară de pe linia Drobeta-Turnu Severin–Caransebeș.
De asemenea, trenurile 460 și 461, care asigurau legături între București și Sofia, Varna sau Istanbul, nu vor circula din cauza restricțiilor de pe linia feroviară de la frontiera Giurgiu Nord–Ruse.
În ceea ce privește trenurile 1094 și 1095, pe relația București Nord–Ruse, acestea vor circula doar până în aprilie 2027.
O facilitate nouă pentru bicicliști și notificări privind întârzierile trenurilor
CFR Călători anunță și introducerea unor facilități suplimentare pentru pasageri.
Începând cu noul Mers al Trenurilor, călătorii vor putea cumpăra bilete pentru transportul bicicletelor în trenurile Regio operate cu rame electrice PESA.
Totodată, aplicația de cumpărare online a biletelor va include notificări de tip pop-up prin care pasagerii vor putea primi informații despre durata întârzierilor trenurilor.
Biletele pentru trenurile care vor circula în perioada noului plan de mers, inclusiv pentru plecările din 11 și 12 decembrie 2026, vor putea fi achiziționate în traficul intern începând cu 2 decembrie.
Când intră în vigoare noul Mers al Trenurilor 2026–2027
Noul program de circulație feroviară va deveni aplicabil pe 13 decembrie 2026 și va rămâne în vigoare până la 11 decembrie 2027.
Pasagerii pot verifica orarul trenurilor, modificările de traseu și eventualele întârzieri pe site-ul CFR Călători, în aplicația mobilă a companiei sau prin serviciul telefonic INFO CFR.
Autoritățile recomandă călătorilor să verifice programul actualizat înainte de plecare, mai ales în cazul rutelor afectate de lucrări la infrastructură sau de modificări ale legăturilor feroviare.
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