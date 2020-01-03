Caută articole
9 feb. 2026, 14:47
Actualitate
Trenurile pe ruta București-Budapesta vor circula joi cu modificări
21 nov. 2025, 10:03
Economie
Perioada de cumpărare anticipată a biletelor de tren, redusă temporar. Noul Mers al Trenurilor 2025/2026 aduce și o majorare a tarifelor
30 sept. 2025, 16:07
Actualitate
CFR CĂLĂTORI: ACHIZIŢIONAREA BILETELOR CU REZERVARE DE LOC VA FI ÎNTRERUPTĂ TEMPORAR MIERCURI SPRE JOI NOAPTEA
19 sept. 2025, 14:33
Actualitate
CFR CĂLĂTORI OPREȘTE APLICAȚIILE DE VÂNZARE DE BILETE ONLINE
8 sept. 2025, 16:53
Actualitate
CFR SA ANUNȚĂ MODIFICĂRI TEMPORARE DE CIRCULAȚIE A UNOR TRENURIL DE CĂLĂTORI, ÎNTRE 6 ȘI 25 OCTOMBRIE
30 aug. 2025, 09:10
Economie
CFR SA SUSPENDĂ DECIZIA DE ANULARE A TRENURILOR CFR CĂLĂTORI ȘI TRANSFEROVIAR
25 aug. 2025, 18:02
Actualitate
CFR CĂLĂTORI: „NU EXISTĂ RISCUL OPRIRII TRENURILOR PE REȚEAUA NAȚIONALĂ”
11 iul. 2025, 20:23
Actualitate
DOSAR PENAL LA CFR CĂLĂTORI PENTRU NEPLATA LA TERMEN A TAXELOR CĂTRE STAT
9 iul. 2025, 21:46
Actualitate
ZILE NEGRE PENTRU TRAIAN PREOTEASA, NABABUL DE LA CFR CĂLĂTORI. POLIȚIA A DESCHIS UN DOSAR PENAL PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ
27 feb. 2025, 14:45
Actualitate
CFR CĂLĂTORI: MODIFICĂRI ÎN CIRCULAȚIA TRENURILOR ÎN PERIOADA 6-10 MARTIE
17 oct. 2024, 09:46
Politica
GUVERNUL A DECIS! ÎNCEPE RABLA PENTRU TRACTOARE. CIOLACU DĂ PESTE 3 MILIARDE ȘI PENTRU CFR CĂLĂTORI
3 sept. 2024, 09:41
Actualitate
CFR CĂLĂTORI: ÎNTÂRZIERI MARI PENTRU DOUĂ TRENURI. LINIA DE CONTACT S-A RUPT DUPĂ DEFECTAREA UNUI TREN DE MARFĂ
4 iul. 2024, 13:03
Actualitate
Reduceri de 20% la abonamente, pentru călătorii cu trenul în Europa
20 ian. 2024, 10:30
Actualitate
Trenurile au întârzieri și circulă cu restricție de viteză în mai multe zone din țară, din cauza zăpezii și viscolului
26 nov. 2023, 07:32
Actualitate
Alertă CFR Călători: Circulaţia a zeci de trenuri, suspendată duminică pe magistrala Bucureşti-Constanţa, din cauza vremii nefavorabile
27 iul. 2023, 09:03
Actualitate
Vremea rea provoacă noi întârzieri uriașe ale trenurilor - Lista garniturilor cu mari probleme
19 iul. 2023, 12:23
Actualitate
CFR anunță întârzieri mai mari de o oră pentru trei trenuri. Care sunt rutele afectate
14 iul. 2023, 10:13
Actualitate
Furtunile au blocat trenurile spre Capitală. CFR anunță LISTA trenurilor afectate
29 mai 2022, 09:24
Actualitate
Biletele CFR urmează să se scumpească cu 20% de la 1 iulie
24 mai 2021, 10:07
Actualitate
CFR Călători: "Transport gratuit pentru elevi!"
3 ian. 2020, 16:57
CFR reduce costurile la bilete, în weekend