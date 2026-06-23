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Lovitură uriașă în retail: frații Pavăl preiau Carrefour România, decizie finală a Consiliului Concurenței

Carrefour

Carrefour

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 12:32

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding urmează să preia operațiunile Carrefour din România, respectiv Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din Europa, a anunțat în luna februarie vânzarea businessului din România către Pavăl Holding, într-o tranzacție evaluată la 823 de milioane de euro. Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de revizuire a portofoliului internațional demarat în 2025.

Potrivit Consiliului Concurenței, analiza a vizat atât relațiile dintre retaileri și furnizori, cât și impactul asupra pieței de retail alimentar la nivel național. Deși activitățile celor două grupuri nu se suprapun semnificativ, autoritatea a evaluat posibilele efecte asupra concurenței.

În urma analizei, instituția a concluzionat că tranzacția nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească și nu generează îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal.

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