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Focar nou de pesta micilor rumegătoare în Mureș. Peste 800 de oi vor fi sacrificate
FOTO: Pixabay.com
Un nou caz de pesta micilor rumegătoare a fost identificat în localitatea localitatea Viișoara, județul Mureș. Peste 800 de oi vor fi sacrificate, după ce prezența virusului a fost confirmată în urma analizelor efectuate de Laboratorul Național de Referință din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
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