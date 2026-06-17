FCSB aduce un înlocuitor pentru Darius Olaru

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a spus că după plecarea lui Darius la Royale Union Saint-Gilloise va fi transferat un fotbalist important.
Mihai Stoica a avut numai cuvinte de laudă la adresa mijlocașului care a părăsit FCSB după șase ani și jumătate, în schimbul sumei de 3 milioane de euro.
„Dacă pui şi ce a făcut… în opinia mea, este un jucător de bani mai mulţi, dar nu poţi să nu ţii cont că vrea să plece, pentru că nu o să câştige bani mult mai mulţi. Dar, după şase ani şi jumătate, merită şi el altceva, un campionat mai atractiv pentru un fotbalist decât campionatul nostru.
Până la urmă, să ne gândim că are 28 de ani, este un fotbalist român care la echipa naţională nu a avut niciodată mari realizări. De lângă el au plecat Dennis Man şi Florinel Coman, el fiind jucător cu evoluţii mai bune şi cu cifre mai bune decât toţi. Sunt şi de aceeaşi vârstă. Au plecat Moruţan, Cordea, mai mici cu un an decât el. Olaru la noi a fost de excepţie, dar, că avea ieşiri… avea ieşiri, că avea intrări. V-am spus, şi la antrenamente era la fel ca la meciuri.
Eu cred că l-a luat o echipă condusă de oameni care se pricep bine la fotbal, cred că va face multe lucruri bune acolo. Nu l-ar fi luat dacă nu ar fi avut mare încredere în el”, a declarat acesta la Prima Sport.
Noul atacant care va veni a primit OK-ul de la patronul FCSB. Atacantul despre care e posibil să vorbească MM Stoica este israelianul Shon Weissman.
„Nu ştiu dacă poate să vină Drăguş. Dar eu am un atacant la momentul acesta, azi mi-a dat Gigi OK-ul să începem negocierile. Cred că e mai bun, are şi vârstă bună. Atacant străin, foarte bun”, a adăugat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.