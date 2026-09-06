E OFICIAL! Nu se mai cere aviz epidemiologic elevilor și preșcolarilor la revenirea din vacanțe, în anul școlar 2026-2027

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 14:32

La revenirea din vacanțe, creșele, grădinițele și școlile nu trebuie să solicite aviz epidemiologic antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor pentru frecventarea cursurilor, conform metodologiei privind asistența medicală în școli și universități aprobate prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 1.503/6.821/2025.

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