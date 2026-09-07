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„Domul de căldură” revine deasupra Europei. Temperaturile urcă până la 40 de grade în septembrie

Caniculă Europa

Caniculă Europa

Scris deMădălina Cristea
Publicat7 sept. 2026, 12:51
SursăRealitatea.net

Un „dom de căldură” s-a format deasupra Europei și aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii septembrie. În sudul continentului și în Balcani, maximele ar putea ajunge la 38-40 de grade Celsius.

Un „dom de căldură” s-a format deasupra Europei și este așteptat să aducă temperaturi foarte ridicate în prima parte a lunii septembrie. Cele mai afectate zone sunt Franța, Spania, Italia și regiunea Balcanilor, unde valorile termice ar putea urca până la 38-40 de grade Celsius.

Aerul foarte cald este împins din nordul Africii spre sudul Europei, în timp ce un sistem persistent de presiune ridicată favorizează menținerea temperaturilor extreme.

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Ce este un „dom de căldură”

Fenomenul apare atunci când o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată rămâne deasupra aceleiași regiuni pentru mai mult timp. Aerul coboară, este comprimat și se încălzește, iar lipsa norilor permite soarelui să încălzească și mai puternic suprafața.

Meteorologii estimează că vremea foarte caldă va persista în sudul Europei. În Spania și Franța există și un risc crescut de incendii de vegetație, după o vară cu temperaturi ridicate și precipitații puține, conform The Independent.

Temperaturile vor începe să scadă

De la începutul săptămânii, temperaturile sunt așteptate să scadă treptat în mai multe regiuni ale Europei. În Marea Britanie, perioada mai caldă va fi de scurtă durată, urmând să revină vremea schimbătoare, cu ploi, averse și nopți mai răcoroase.

Pentru jumătatea lunii septembrie, meteorologii britanici estimează temperaturi mai apropiate de normal și alternanțe între perioade uscate și episoade cu ploi.

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