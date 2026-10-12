Doi tineri din Orăștie, reținuți pentru tentativă la furt calificat în comuna Lopadea Nouă

Publicat 12 oct. 2026, 11:16 Sursă Ziarul Unirea

Doi tineri de 18 ani, din municipiul Orăștie, județul Hunedoara, au fost reținuți în Alba pentru tentativă la furt calificat, după ce au forțat rezervorul unui excavator situat în comuna Lopadea Nouă.

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