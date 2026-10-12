Doi tineri din Orăștie, reținuți pentru tentativă la furt calificat în comuna Lopadea Nouă

Doi tineri de 18 ani, din municipiul Orăștie, județul Hunedoara, au fost reținuți în Alba pentru tentativă la furt calificat, după ce au forțat rezervorul unui excavator situat în comuna Lopadea Nouă.
Măsura a fost dispusă de polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud, care îi cercetează pe cei doi suspecți pentru fapta comisă în noaptea de 7 spre 8 octombrie 2026.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, bărbatii au forțat sistemul de închidere al rezervorului unui excavator aparținând unei societăți comerciale. Utilajul se afla în extravilanul satului Băgău, comuna Lopadea Nouă.
Cei doi nu au reușit să sustragă carburant, deoarece rezervorul utilajului era gol la momentul intervenției lor.
În cursul zilei de 11 octombrie 2026, cei doi tineri vor fi prezentați unității de parchet competente pentru dispunerea măsurilor legale. Până atunci, aceștia au fost depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Alba.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat.