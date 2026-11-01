Cod portocaliu de inundații pe râuri din Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș până luni

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică, 1 noiembrie, cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș. Avertizarea este valabilă până luni, 2 noiembrie, la ora 12:00.
Hidrologii au precizat că în intervalul dintre ora 18:00 din 1 noiembrie și ora 12:00 din 2 noiembrie se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri. Fenomenele afectează bazinele hidrografice Jiu (sectorul aval S.H. Sadu – amonte confluență cu râul Gilort, în Gorj), Gilort (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, în Gorj) și Motru (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, în Gorj și Mehedinți).
Avertizarea acoperă și bazinele Olt (afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Lotru – amonte Acumularea Ionești, în Vâlcea și Argeș) și Olteț (bazin superior și afluenți bazin mijlociu, în Gorj și Vâlcea).
În aceeași perioadă, între ora 12:00 din 1 noiembrie și ora 18:00 din 2 noiembrie, intră în vigoare codul galben de inundații pentru mai multe cursuri de apă. Printre acestea se numără Cerna (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, în Gorj și Caraș-Severin), Dunăre (afluenții mici aferenți sectorului aval confluență cu râul Berzeasca – amonte confluență cu râul Desnățui, în Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj) și Desnățui (bazin amonte Acumularea Fântânele și afluenții aferenți sectorului aval Acumularea Fântânele, în Mehedinți și Dolj).
Codul galben este valabil și pentru Jiu (bazin amonte S.H. Podari, în Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Dolj), Olt (afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin, în Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Călmățui (în Olt și Teleorman), Vedea (bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, în Olt, Argeș și Teleorman) și Argeș (bazin superior, în Argeș).
Potrivit INHGA, avertizarea hidrologică pentru celelalte bazine vizate anterior este ridicată începând de duminică, 1 noiembrie, la ora 12:00. Hidrologii au adăugat că fenomenele potențial periculoase se pot produce și pe afluenții de grad inferior ai râurilor avertizate, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele respective.