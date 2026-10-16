Atac armat într-o școală primară din SUA: trei copii și un profesor au fost uciși. Atacatorul avea 16 ani

Tragedie într-o școală primară din Oregon, SUA. Trei copii și un profesor au fost uciși de un adolescent de 16 ani. Alte două persoane au fost rănite grav.
Un atac armat produs joi, 15 octombrie, într-o școală primară din Statele Unite s-a soldat cu moartea a patru persoane: trei copii și un cadru didactic. Incidentul a avut loc la școala Silver Rail Elementary din orașul Bend, statul Oregon, iar suspectul este un adolescent în vârstă de 16 ani. Alte două persoane, un copil și un profesor, au fost transportate la spital în stare critică, potrivit informațiilor comunicate de autorități.
Atac armat într-o școală din Oregon. Trei copii și un profesor au murit
Potrivit autorităților americane, cei trei copii uciși în atac aveau 5, 8 și 11 ani. În urma focurilor de armă, și-a pierdut viața un profesor în vârstă de 54 de ani.
Alte două victime, un copil de 7 ani și un cadru didactic, au fost rănite grav și transportate la spital, unde au primit îngrijiri medicale.
Atacul a avut loc la școala primară Silver Rail din Bend, un oraș situat în statul Oregon, în nord-vestul Statelor Unite.
Atacatorul avea 16 ani și a fost împușcat mortal
Poliția a anunțat că suspectul, un adolescent de 16 ani din Bend, a pătruns cu forța în clădirea școlii după ce a tras asupra ușilor încuiate.
Un membru al comunității, care l-a urmărit pe atacator în interiorul instituției, a intervenit și l-a împușcat mortal. Suspectul a fost găsit fără viață în interiorul școlii, la scurt timp după primele apeluri de urgență.
Potrivit informațiilor relatate de presa americană, primele sesizări au fost primite în jurul orei locale 13:00, iar echipajele de poliție au ajuns la fața locului în câteva minute.
Autoritățile nu au stabilit deocamdată dacă adolescentul avea vreo legătură cu școala sau cu persoanele vizate de atac.
Școala a fost evacuată, iar ancheta continuă
După declanșarea alertei, forțele de ordine au securizat zona și au verificat sălile de clasă pentru a se asigura că elevii și personalul școlii sunt în siguranță.
Incidentul a provocat un șoc puternic în comunitatea locală. Reprezentanții autorităților din Oregon și-au exprimat regretul pentru pierderea de vieți omenești și au transmis mesaje de solidaritate familiilor victimelor.
Guvernatoarea statului Oregon, Tina Kotek, a condamnat tragedia și a apreciat intervenția persoanei care l-a oprit pe atacator, subliniind impactul emoțional pe care astfel de evenimente îl au asupra întregii comunități.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească împrejurările exacte ale atacului și motivul care a stat la baza acestuia.
Tragedia din Oregon readuce în atenție problema atacurilor armate din școlile americane și măsurile necesare pentru protejarea elevilor și a cadrelor didactice.