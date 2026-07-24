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Arest la domiciliu pentru cei trei directori din industria de armament. Decizia, luată de instanță în dosarul înaintat de DNA
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Instanța a decis ca cei trei directori din industria de armament reținuți în ancheta Direcției Naționale Anticorupție să fie plasați în arest la domiciliu. Hotărârea vine după ce procurorii i-au prezentat în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă, conform surselor Realitatea PLUS.
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