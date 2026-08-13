„Sunt medic, ruda ta e grav bolnavă”. Victime din 10 județe, păcălite prin metoda "Accidentul": prejudiciu de 500.000 de lei

Publicat 13 aug. 2026, 09:19 Sursă Realitatea.Net

Au pretins că sunt rude sau medici și au convins victimele să le dea bani pentru presupuse urgențe medicale. Nouă persoane, șapte bărbați și două femei, cu vârste între 16 și 43 de ani, au fost reținute într-un dosar privind 26 de infracțiuni de înșelăciune și tentativă de înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Faptele ar fi fost comise în Constanța și în alte nouă județe, inclusiv Botoșani, iar prejudiciul este estimat la aproximativ 500.000 de lei.

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