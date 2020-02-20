Alba : Contract de finanțare semnat de DSVSA și CRFIR 7 Centru în vederea achiziționării de echipamente pentru diagnosticarea Pestei Porcine Africane

Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba și ai Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR) 7 Centru Alba Iulia au semnat un contract de finanțare europeană în vederea achiziției de echipamente și instrumentar de determinare și diagnostic pentru reducerea timpilor de diagnostic în Pesta Porcină Africană.

Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba și ai Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (CRFIR) 7 Centru Alba Iulia au semnat un contract de finanțare europeană în vederea achiziției de echipamente și instrumentar de determinare și diagnostic pentru reducerea timpilor de diagnostic în Pesta Porcină Africană.

Proiectul a fost depus pe sub-măsura 5.1, în anul 2019, înainte de apariția Pestei Porcine Africane (PPA) pe teritoriul județului Alba, cererea de finanțare fiind, ulterior, selectată, iar contractul semnat în luna februarie 2020.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 90.806 euro (fără TVA). Finanțarea nerambursabilă, contribuție a Uniunii Europene și cofinanțare națională, va fi de maximum 72.645 de euro, cu o intensitate a sprijinului de până la maximum 80%, iar diferența de 18.161 de euro reprezintă autofinanțare.

Necesitatea investiției constă în îmbunătățirea situației existente referitoare la Pesta Porcină Africană - boală virală a porcinelor domestice şi sălbatice care are o evoluţie rapidă şi mortalitate de până la 100% pentru porcii care se îmbolnăvesc, în condițiile în care pentru această boală nu există vaccin, respectiv tratament. Singurele metode de prevenție eficiente sunt menținerea unui nivel înalt de biosecuritate la ferme și gestionarea rapidă și eficientă a posibilelor focare de boală – raportare, restricții privind mișcarea animalelor, a produselor și subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile și controlul circulației animalelor.

Echipamentele și instrumentarul care vor fi achiziționate, în cadrul acestui proiect, sunt pentru Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul DSVSA Alba și vor deservi mai multe județe. În prezent, în vederea identificării genomului virusului Pestei Porcine Africane – pe lângă probele examinate de pe teritoriul județului Alba – sunt analizate probe și din județele Hunedoara și Sibiu.

Laboratorul LSVSA Alba deține echipamente și instrumentar de diagnostic în Pesta Porcină Africană însă în timp au fost supuse inerentei uzuri și chiar unor mici defecțiuni. Astfel, pentru asigurarea fluxului și pentru posibilitatea testării continue a probelor afluite într-un interval cât mai scurt, în condiții de biosecuritate maximă, este necesară achiziționarea unor echipamente noi, performante.

Durata de execuție a proiectului este de maximum 24 de luni. Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de execuţie a contractului de finanţare, la care se adaugă perioada de monitorizare. Durata perioadei de monitorizare este de 5 ani de la data ultimei plăţi efectuate de autoritatea contractantă (CRFIR).

Contractul de finanțare a fost semnat, pentru beneficiar, de către dr. Vasile Francisc Spînu, director al DSVSA Alba, respectiv pentru autoritatea contractantă, de către Lidia Delia Bogdan, director general adjunct al CRFIR 7 Centru Alba Iulia.

Prezenţa virusului PPA în ţara noastră a fost semnalată pentru prima oară pe 31 iulie 2017, în judeţul Satu-Mare. Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel economic și social.