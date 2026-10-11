A murit Yukan’na, cățelușa Salvamont Alba: „ Ne va fi dor de eleganța, blândețea și delicatețea ei”

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 09:14

Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a murit vineri, 9 octombrie 2026, cu puțin timp înainte de a împlini 12 ani.

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