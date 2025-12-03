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A înghițit un pandantiv Fabergé cu diamante și a fost prins. Bărbat din Noua Zeelandă, acuzat de furt bizar
A înghițit un pandantiv Fabergé cu diamante și a fost prins. Bărbat din Noua Zeelandă, acuzat de furt bizar
A înghițit un pandantiv Fabergé cu diamante și a fost prins. Bărbat din Noua Zeelandă, acuzat de furt bizar
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