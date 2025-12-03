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A înghițit un pandantiv Fabergé cu diamante și a fost prins. Bărbat din Noua Zeelandă, acuzat de furt bizar

A înghițit un pandantiv Fabergé cu diamante și a fost prins. Bărbat din Noua Zeelandă, acuzat de furt bizar

A înghițit un pandantiv Fabergé cu diamante și a fost prins. Bărbat din Noua Zeelandă, acuzat de furt bizar

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 3 dec. 2025, 18:51

A înghițit un pandantiv Fabergé cu diamante și a fost prins. Bărbat din Noua Zeelandă, acuzat de furt bizar

Un bărbat din Noua Zeelandă a fost pus sub acuzare după ce ar fi înghițit un pandantiv Fabergé rar, evaluat la 33.585 de dolari neozeelandezi (19.300 USD), piesă care nu a fost încă recuperată, potrivit poliției, relatează CNN.

Incidentul a avut loc vineri după-amiază la Partridge Jewellers, în centrul orașului Auckland. Polițiștii au ajuns rapid la fața locului, iar bărbatul de 32 de ani a fost reținut chiar în magazin la câteva minute după alarmă.

El a fost supus unei evaluări medicale și se află în continuare în arest. Potrivit bijutierului, piesa Fabergé este decorată cu 60 de diamante albe și 15 safire albastre.

Pandantivul, numit „Octopussy”, este inspirat de filmul James Bond din 1983, care are ca temă centrală un jaf legat de ouăle Fabergé.

Suspectul urmează să compară din nou în fața instanței pe 8 decembrie. Presa locală scrie că acesta este acuzat și de furtul unui iPad din același magazin de bijuterii, pe 12 noiembrie, precum și de sustragerea unor produse pentru animale, nisip pentru pisici și tratamente antiparazitare, în valoare de 100 de dolari neozeelandezi dintr-o locuință privată, în ziua următoare.

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