Criză de personal la Spitalul Marie Curie: cinci paturi ATI au fost suspendate. Medicul Cătălin Cârstoveanu avertizează: „Expunem la risc” pacienții

Publicat 23 iul. 2026, 08:34 Sursă Realitatea PLUS

Este situație critică la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din Capitală. Copiii, în special bebelușii, în stare gravă nu mai pot fi preluați din cauza lipsei de personal. În total, 8 asistenți au plecat, iar spitalul nu poate angaja personal nou pentru că angajările sunt blocate, conform Realitatea PLUS.

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