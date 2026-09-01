Zelenski, acuzații grave: "Rusia a lovit DELIBERAT un punct de frontieră cu România"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia că a lovit deliberat, în atacul masiv din noaptea de luni spre marți, un punct de trecere a frontierei cu România. Atacul a afectat punctul de frontieră Orlivka, de pe Dunăre, și face parte, potrivit liderului ucrainean, din campania Moscovei împotriva infrastructurii logistice și de export a Ucrainei.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că un punct de trecere a frontierei cu România a fost lovit în mod deliberat.
„Un punct de trecere a frontierei cu România a fost avariat în mod deliberat, deoarece este o infrastructură pentru exporturi”, a scris Zelenski pe platforma X, potrivit EFE.
Reuters a relatat că Rusia și-a intensificat în ultima perioadă atacurile asupra punctelor de frontieră ale Ucrainei, în paralel cu loviturile asupra infrastructurii energetice și logistice. Marți, un nou atac a dus la oprirea trecerilor de frontieră către România la Orlivka, pe Dunăre.
Rusia extinde atacurile asupra infrastructurii Ucrainei
Potrivit EFE, forțele ruse au atacat în ultimele săptămâni și mai multe puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova.
În același timp, atacurile asupra infrastructurii portuare și a navelor comerciale au afectat grav activitatea porturilor ucrainene de la Marea Neagră. Potrivit sursei citate, activitatea acestora a fost aproape complet paralizată, iar majoritatea navelor comerciale evită în prezent apropierea de coasta ucraineană de teama unor noi atacuri.
Rusia a intensificat, de asemenea, atacurile asupra depozitelor supermarketurilor, magazinelor, camioanelor de marfă și altor obiective considerate importante pentru economia Ucrainei. În unele supermarketuri ucrainene, aceste lovituri au dus la reducerea aprovizionării cu anumite produse.
Șapte oameni au murit după lovirea unei gări din Kiev
În același atac nocturn, forțele ruse au lovit și o gară din Kiev, a afirmat Volodimir Zelenski. Potrivit președintelui ucrainean, șapte persoane au fost ucise.
Compania feroviară de stat ucraineană a confirmat că atacul asupra gării a fost efectuat cu o rachetă balistică și a precizat că șase dintre victime erau angajați ai companiei.
Zelenski a mai afirmat că atacurile rusești au vizat numeroase afaceri din Kiev și din alte regiuni ale Ucrainei. Mai multe clădiri rezidențiale au fost grav avariate.
Potrivit bilanțului prezentat de președintele ucrainean, atacul s-a soldat cu 12 morți în Kiev și în zonele din jurul capitalei.
Mii de familii din regiunea Odesa au rămas fără electricitate
Regiunea Odesa a fost, de asemenea, vizată de mai multe atacuri cu obuze și drone. Zelenski a anunțat că mii de familii au rămas fără electricitate în urma avariilor provocate rețelei de energie.
Președintele ucrainean a cerut din nou accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană, în condițiile în care Ucraina dispune de un număr redus de interceptoare capabile să doboare rachetele balistice rusești.
Cinci rachete balistice, doborâte de Ucraina
Pe fondul scăderii ratei de interceptare a rachetelor rusești, Kievul a încetat în luna august să mai publice, pentru fiecare atac, numărul total de rachete lansate de Rusia. Forțele Aeriene Ucrainene comunică în prezent doar numărul rachetelor doborâte.
În raportul privind atacul de luni seară, Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat că au doborât cinci rachete balistice.
În ceea ce privește dronele, Rusia a lansat în timpul nopții 218 de vehicule aeriene fără pilot, dintre care 187 au fost doborâte, potrivit raportului ucrainean.
Noua provocare pentru apărarea Ucrainei
Ucraina a înregistrat și o scădere a ratei de interceptare a dronelor rusești. În trecut, aceasta ajungea la aproape 100%.
Una dintre explicații este introducerea dronelor cu motor cu reacție în atacurile aeriene rusești. Acestea pot atinge viteze mai mari decât dronele utilizate anterior, ceea ce le face mai dificil de interceptat.