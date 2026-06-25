Advertising
Politica· 1 min citire
Von der Leyen, anchetată după ce a refuzat să facă publică o discuție secretă cu Zelenski și alți lideri
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
Publicat25 iun. 2026, 10:36
Sursărealitatea.net
Ombudsmanul european Teresa Anjinho a deschis o anchetă împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu un chat de grup secret la care au participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri occidentali.
Citește și
- 09:20Ninel Peia, acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan: miza ascunsă din negocierile pentru guvern
- 08:35Incendiu puternic la un depozit de combustibil din Krasnodar după un atac cu dronă al Ucrainei
- 08:23România, somată de Iran să explice „întregii lumi” de ce a acordat sprijin SUA în război
- 08:20Mihai Fifor acuză USR că blochează formarea Guvernului: „Când România are nevoie de stabilitate, voi produceți haos”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News