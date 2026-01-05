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Politica· 1 min citire
VIDEO Călin Georgescu, mesajul care zguduie sistemul: "Austeritatea impusă românilor este nefondată"
VIDEO Călin Georgescu, mesajul care zguduie sistemul: "Austeritatea impusă românilor este nefondată"
Călin Georgescu trage la răspundere decidenții care au condamnat românii la sărăcie
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