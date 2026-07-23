Anca Alexandrescu: „Cetățenii au nevoie astăzi de a fi aduși împreună, nu de a fi dezbinați în continuare”
Anca Alexandrescu
Am aflat astăzi, din nou, că am eu un proiect. A fost clar aseară, bine, dincolo de faptul că sunt PSD-istă, dar asta știam, adică nu e ceva nou, e o chestie veche pe care au tot dat-o în ventilator. Am și spus aseară că eu am fost votantă PSD până în 2024. În 2024 am votat AUR și George Simion și în 2025.
Am și explicat de ce. Dar am înțeles că am eu un plan. Că vreau eu să-i pun la masă pe cei de la AUR, cu PNL și cu PSD și... Iertați-mă, dar nu este planul meu. Este planul domnului Călin Georgescu, care aici, în platou, la emisiunea cu domnul Cristoiu, în luna aprilie, înainte de moțiune, a venit și a spus că este nevoie de un guvern de reconciliere națională format din PSD, AUR și PNL, primele trei partide.
Și că trebuie lăsat trecutul în urmă și că este nevoie de acest lucru pentru ca țara să se refacă. Aici a spus-o, în platou. După moțiunea de cenzură, după ce AUR împreună cu PSD-ul au votat împotriva guvernului Bolojan, tot domnul Călin Georgescu s-a dus la Marius Tucă la emisiune și o să vă rog frumos să căutați și să decupați și să puneți alături de ce spun eu că am văzut că maestrii suveraniști au tăiat aseară din emisiune diverse bucăți pe care le-au pus împreună să pară altceva decât s-a spus.
Eu nu mai comentez, oamenii cu cap înțeleg, văd și o să-și tragă propriile concluzii și o să ne reîntâlnim peste câteva luni de zile când o să vedem cine a spus adevărul. Dar tot domnul Georgescu s-a dus la Marius Tucă imediat după moțiunea de cenzură și a spus din nou, în primul rând că îl felicită pe George Simion și pe cei de la PSD pentru că au trecut moțiunea de cenzură și au dat jos, la momentul acela, guvernul Bolojan, cu care suntem și astăzi, și că este un prim pas spre reconcilierea națională necesară de care are nevoie România pentru a merge pe un drum.
Apoi a preluat și George Simion această chestiune cu reconciliere națională. A și postat-o pe pagina sa de socializare de nenumărate ori.
Eu am luat de bun ce au spus și domnul Georgescu și domnul Simion. Adică, că văd acum că spun unii, vrea Alexandreasca să-i pună altfel. Nu! Domnul Georgescu cu domnul Simion au spus. Și să știți că eu sunt consecventă. Merg pe același drum. Și-mi doresc lucrul acesta. Nu să stea la masă AUR cu PSD, cu PNL, ci absolut toate forțele politice, împreună cu oamenii de afaceri, cu societatea civilă, cu absolut toate asociațiile de oameni de afaceri, asociații profesionale, sindicate, toți să se așeze la masă, să pună pe hârtie un program de ieșire din criză și să facă ceva, să se așeze la treabă.
Că să știți că nu se va schimba viața noastră și nu vor crește salariile, nu vor crește pensiile, nu vor scădea prețurile la carburant, nu va scădea inflația cu lozinci și cu vizite prin târguri și cu postări pe Facebook. Oamenii poate vor ieși, poate nu vor ieși în stradă. Dar cei care au un cuvânt de spus în România, în toate domenile, au această responsabilitate, inclusiv cei din mass-media, să contribuie la o reconciliere națională.
Pentru că, așa cum bine a spus domnul Antonescu acum două seri aici, în platou, la culisele statului paralel, cel mai mare pericol pentru România este această prăpastie care s-a creat între cetățeni, această ruptură socială.
Da, oamenii sunt disperați, oamenii nu mai au răbdare, vor să vadă rezultate sau s-au săturat de vorbe. Aici este problema.
Din acest motiv eu susțin și voi fi parte dintr-o astfel de construcție care n-are nicio legătură cu politica, ci doar cu salvarea României. Nu este o idee lansată de mine. Am preluat-o și o duc mai departe de la domnul Georgescu și de la domnul Simion. Dacă dânșii acum nu mai sunt de acord cu reconcilierea națională, s-o spună public. Pentru că eu cred că cetățenii au nevoie astăzi de a fi aduși împreună, nu de a fi dezbinați în continuare.
Au nevoie de adevăr, chiar dureros fiind acest adevăr. Nu de lozinci și de povești. Și am să spun lucrul acesta la infinit, până când din ce în ce mai mulți vor înțelege. Nu mai contează ce s-a întâmplat. Depășiți povestea cu guvernul Veștea. Deci, suntem în altă epocă, în alt episod.
Să plece Tomac, să plece cine vreți voi. Să-l suspende pe Nicușor Dan, să fie alegeri anticipată. Dar nu vor fi. Iar noi, în septembrie, vom fi fix în aceeași situație. Dacă nu vor reuși să pună un guvern stabil, se va întâmpla din nou și din nou ce s-a întâmplat astăzi.
Și anume, un copilaș, un bebeluș a murit pe lista de așteptare la Spitalul Marie Curie, de unde Ilie Bolojan, cu reforma lui, a tăiat paturi, a tăiat funcții și astăzi ne-a anunțat de la guvern, ce credeți? Că nu mai sunt bani pentru sănătate și că nu se mai pot face angajări, că trebuie făcute relocări.
Îmi aduc aminte că același lucru s-a întâmplat pe vremea lui Boc, când Traian Băsescu era președinte. Și nu s-a terminat bine. L-am auzit astăzi pe Ilie Bolojan cu un tupeu inimaginabil, explicându-ne cum o să crească aproape toate salariile. E o minciună.
Nu vor crește decât salariile șmecherilor. Nu sunt de acord nici cu gargara asta și cu povestea asta. Ne vom opune măririi salariilor parlamentarilor. Păi s-au mărit deja salariile parlamentarilor. Cum v-ați opus? Nu v-ați opus. Nu-i mai păcăliți pe oameni. Foarte bine să nu se voteze această lege, pentru că deja parlamentarii au salarii foarte mari în comparație cu cetățenii de rând din România.
Problema însă este alta. Ce faceți cu mediul de afaceri? Ce faceți cu afacerile alea de la cele mici până la cele medii? Pentru că cele mari, în special cele de la multinaționale, sunt asigurate, nu-i nicio problemă. Oamenii închid firmele pe capete. Sunt din ce în ce mai mulți români care se decid să plece în diasporă. Pentru că s-au săturat, pentru că nu mai pot, pentru că nu mai fac față, pentru că au fost învinși de această administrație.
În fiecare zi mai apare o idee împotriva românilor, a investitorilor români, împotriva României.
Am înțeles că a zis domnul Bolojan, domne, ce să facem cu prețul la carburant? Asta este, suntem un guvern interimar și dacă plec eu nu se va rezolva problema. Ba da! Dacă pleci tu se va rezolva problema, căci pentru asta s-a luptat și s-a votat moțiunea de cenzură, ca să pleci tu și cu gașca useristă și cu udemeriștii. Să scăpăm de voi. Și asta ne dorim cu toții. Restul e can-can.
Noi trebuie să scăpăm de aceste personaje care nu fac altceva decât să bifeze pe listă toate comenzile care vin de la Bruxelles sau din alte capitale. Așa cum a fost de la Berlin cu banii din SAFE.
O să discutăm în partea a doua a emisiunii despre ce se întâmplă la Tarom. Am anunțat astăzi pe pagina mea de socializare și mi-au spus unii, da, a fost și Grindeanu la transporturi. Da! Da!
A fost și PSD-ul, a fost și PNL-ul, au fost toate partidele. Taromul a fost o vacă de mulți pentru absolut toate partidele. Toți și-au bătut joc de Tarom. Acum ar fi fost un moment bun pentru că au primit niște bani de la Comisia Europeană pentru un plan de redresare, care se încheie în decembrie 2026.
Ce credeți că s-a întâmplat? O să aflați în această seară de la directorul care a plecat. Nu a fost demis. De ce a plecat? Pentru că în loc să se revină la planul de redresare de la care s-a deviat, nu s-a acceptat acest lucru și Taromul este în pericol ca în decembrie 2026 să meargă în fața Comisiei Europene și Comisia Europeană să spună: „Nu ați respectat planul de redresare, dați banii înapoi!”
Adică intrați în faliment, adică dispăreți. Cine câștigă dintr-o eventuală dispariție a Taromului e foarte clar: de ani de zile această companie a fost efectiv jefuită. I s-au luat pe rând mai multe rute care s-au dus în favoarea unor companii private, mici, dar care au fost în țiajul puterii de foarte multe ori, a ratat șansa de a înghiți Blue Air, atunci când a fost o oportunitate uriașă în timpul guvernului Dăncilă și întotdeauna acolo la Tarom a fost o cloacă, familii peste familii, afaceri peste afaceri, jefuită până când n-a mai putut să resufle. Când era să fie pusă pe linia de plutire, s-au întâmplat lucruri.
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