Rogobete îl pune la zid pe Bolojan după declarațiile la adresa sistemului sanitar: „ Asta nu este reformă, este crimă!”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un atac fără precedent la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, după declarațiile acestuia privind sistemul sanitar și angajările din spitale. Rogobete îl acuză pe șeful Executivului că lovește în personalul medical, ignoră lipsa acută de angajați și pune în pericol funcționarea sistemului de sănătate.
În mesajul publicat pe pagina sa de socializare, fostul ministru îi cere lui Ilie Bolojan să renunțe la politicile pe care le promovează și încheie cu un apel direct: „Eliberați România! Plecați acasă!”
Rogobete îl acuză că atacă sistemul de sănătate
Alexandru Rogobete susține că declarațiile făcute de Ilie Bolojan reprezintă un nou atac la adresa sistemului medical și a personalului din spitale.
„Este absurd că premierul demis Bolojan atacă din nou sistemul de sănătate, cu sigla Guvernului în spate. Absurd și revoltător!
În continuare, domnule Bolojan, considerați că salariile personalului medical sunt prea mari. În continuare considerați că trebuie tăiate veniturile celor care salvează viețiile românilor!
În continuare refuzați să recunoașteți că sistemul de sănătate are un deficit de peste 36.000 de oameni.”
Fostul ministru spune că, în aceste condiții, nu înțelege cum pot fi cerute servicii medicale mai bune fără suplimentarea personalului.
„Cum vreți servicii medicale mai bune fără personal? Cum vreți performanță în spitale când medicii, asistentele și întreg personalul medical sunt la limita epuizării?”
„România alocă sănătății cel mai mic procent din PIB din Uniunea Europeană”
Rogobete afirmă că problemele sistemului medical sunt cauzate de subfinanțare și nu de nivelul cheltuielilor cu personalul.
„Vorbiți despre economii în sănătate? Aflați că România alocă sănătății cel mai mic procent din PIB din Uniunea Europeană! La fel faceți și cu educația. Rușinos sǎ vorbiți asta de la pupitru! Toate au o limitǎ!
Deși suntem sub media europeană la număr de medici și asistenți raportat la populație, deși medicii noștri pleacă în alte țări, iar cei care rămân migrează spre centrele universitare, paradoxal mii de tineri termină medicina și nu găsesc posturi în spitale!”
„V-am spus că sistemul are nevoie de angajări, nu de concedieri”
Fostul ministru afirmă că i-a transmis aceste probleme lui Ilie Bolojan încă din perioada în care făcea parte din Guvern și că s-a opus reducerii veniturilor personalului medical.
„Domnule prim-ministru, vă aduc aminte că am discutat toate aceste lucruri chiar în biroul dumneavoastră. V-am spus că nu pot accepta reducerea cu 10% a veniturilor personalului medical. V-am spus că sistemul este subfinanțat și că are nevoie de angajări, nu de concedieri. V-am spus că economiile se pot face prin eliminarea risipei și printr-o administrare mai eficientă, nu prin reducerea cheltuielilor de personal într-un sistem aflat deja în deficit.”
Alexandru Rogobete susține că aceeași problemă a lipsei de personal afectează inclusiv investițiile realizate în ultimii ani.
„Vă readuc aminte că am discutat împreună, cu subiect și predicat, despre cele 13 centre de radiologie pe care le-am construit și nu avem personal pentru ele, pentru că salariile sunt prea mici!
Aceeași conversație am avut-o cu actualul dvs. vicepremier, Oana Gheorghiu, ce-i drept înainte să intre în politică. Și domnia sa cerea același lucru, pentru că singurul spital din România construit din fonduri private, ce credeți, are o secție de radiologie nepopulată!”
„Nu aveți nevoie de memorandum ca să vă amintiți”
Fostul ministru spune că discuțiile purtate cu Ilie Bolojan au fost suficient de clare încât să nu poată fi uitate.
„Nu am stenograme, dar sunt sigur că nu aveți nevoie de niciun memorandum să vă aduceți aminte declarațiile dumneavoastră sau discuțiile pe care le-am avut, unele suficient de contondente încât să nu fie uitate.”
Apel direct către Ilie Bolojan
În finalul mesajului, Alexandru Rogobete îi cere premierului interimar să renunțe la măsurile pe care intenționează să le aplice în domeniul sănătății.
„Domnule prim-ministru, vă rog, încă o dată, eliberați sistemul de sănătate de politicile publice falimentare după care conduceți România. Lăsați-l de-o parte, pentru că este posibil să faceți un rău iremediabil.
Vă cunosc teoria care spune că «dacă mulțumești pe toată lumea înseamnă că nu faci ceva bine», dar credeți-mă, cel puțin în sistemul de sănătate trebuie să încerci. Nu poți să te joci cu destinele a milioane de pacienți pentru că vrei tu să ieși bine. Asta nu este reformă, este crimă!
Domnule Bolojan, ca tânǎr de 35 de ani, vǎ rog, eliberați România! Plecați acasǎ!”