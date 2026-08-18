Trump a făcut mișcarea, Kim Jong Un a răspuns. Ce se pregătește între SUA și Coreea de Nord

Donald Trump afirmă că liderul nord-coreean Kim Jong Un a reacționat la încercările administrației americane de a restabili contactul direct cu Phenianul, într-un moment în care președintele SUA transmite și semnale privind reducerea exercițiilor militare comune desfășurate de Statele Unite și Coreea de Sud.
Declarația lui Trump a fost făcută luni, în Biroul Oval, la numai o zi după ce acesta a cerut Pentagonului să diminueze semnificativ amploarea manevrelor militare comune americano-sud-coreene.
Întrebat de un jurnalist de ce Kim Jong Un nu răspunsese până atunci demersurilor sale pentru reluarea contactelor diplomatice, președintele american a replicat scurt: „A făcut-o”.
Trump nu a oferit însă detalii despre mesajul pe care susține că l-a primit din partea liderului nord-coreean. De asemenea, președintele Statelor Unite nu a precizat în ce mod ar fi avut loc contactul dintre cele două părți, titrează Reuters.
Până la momentul declarației lui Trump, nici Casa Albă și nici misiunea Coreei de Nord la Organizația Națiunilor Unite nu prezentaseră o poziție referitoare la afirmația președintelui american.
Trump și Kim Jong Un au construit o relație neobișnuită
Afirmația privind existența unui răspuns din partea Phenianului readuce în atenție relația construită de Donald Trump și Kim Jong Un în timpul primului mandat al președintelui american.
Cei doi lideri s-au întâlnit în cadrul unor summituri organizate în 2018 și 2019 și au purtat ulterior corespondență prin schimburi de scrisori. În pofida acestor contacte directe, procesul diplomatic nu a condus la încheierea unui acord privind programul nuclear al Coreei de Nord.
Negocierile au ajuns ulterior într-un punct mort, iar contactele directe dintre Washington și Phenian nu au dus la reluarea procesului diplomatic.
După revenirea la Casa Albă, Donald Trump a transmis în repetate rânduri că își dorește să restabilească diplomația directă cu liderul nord-coreean.
Luni, președintele american a vorbit și despre modul în care Kim Jong Un s-a raportat la el în timpul contactelor anterioare.
„Kim Jong Un m-a tratat întotdeauna cu mare respect”, a declarat Trump luni.
Președintele american a continuat: „Eu îl înțeleg. El mă înțelege.”
Mesajul privind exercițiile militare vine într-un moment important
Posibilitatea reluării contactului direct dintre Washington și Phenian apare imediat după ce Donald Trump a făcut un alt anunț referitor la relația cu Coreea de Nord.
Cu doar o zi înainte de declarația privind răspunsul lui Kim Jong Un, Trump a solicitat Pentagonului să reducă substanțial amploarea exercițiilor militare organizate împreună cu Coreea de Sud.
Președintele american și-a motivat solicitarea prin costurile asociate acestor operațiuni, dar și prin faptul că Seulul a refuzat să participe la acțiuni împotriva Iranului.
Pentru Phenian, exercițiile militare comune dintre Statele Unite și Coreea de Sud au reprezentat în mod tradițional un motiv de îngrijorare. Coreea de Nord a considerat în mod repetat că aceste manevre pot reprezenta pregătiri pentru o eventuală intervenție militară împotriva sa.
Într-un mesaj publicat pe Truth Social, Trump a criticat cheltuielile asociate exercițiilor și a susținut că acestea transmit un semnal „inadecvat și ostil” către o țară pe care a descris-o drept „neamenințătoare și respectuoasă” în perioada în care el a ocupat funcția de președinte.
Phenianul este astăzi mai apropiat de Moscova și Beijing
Eventuala reluare a dialogului dintre Donald Trump și Kim Jong Un s-ar produce într-un context geopolitic semnificativ diferit față de cel existent la momentul ultimului summit dintre cei doi, în 2019.
În anii care au trecut de atunci, Coreea de Nord și Rusia și-au extins și consolidat considerabil cooperarea.
Militari nord-coreeni au participat alături de forțele ruse la războiul împotriva Ucrainei. În același timp, autoritățile ucrainene au afirmat recent că rachete produse în Coreea de Nord au fost utilizate într-un atac balistic lansat de Rusia asupra unei uzine siderurgice din regiunea Zaporojie.
Administrația Trump a criticat în mai multe rânduri sprijinul militar pe care Phenianul îl oferă Moscovei.
Pe lângă apropierea de Rusia, Kim Jong Un continuă să aibă o relație strânsă cu China. Legăturile dezvoltate cu Moscova și Beijing îi oferă liderului nord-coreean o poziție mai puternică decât cea pe care o avea în timpul negocierilor purtate cu administrația Trump în 2019.
Analiștii nu exclud o nouă întâlnire Trump-Kim
Faptul că Phenianul nu a oferit imediat o reacție publică la inițiativele lui Donald Trump nu înseamnă, în opinia unor analiști, că o nouă întâlnire între cei doi lideri este exclusă.
Victor Cha, directorul programului pentru Coreea de la Center for Strategic and International Studies, consideră că autoritățile nord-coreene ar putea prefera să aștepte înainte de a formula un răspuns oficial.
La rândul său, Andrew Yeo, cercetător la Brookings Institution, apreciază că o eventuală întâlnire între Kim Jong Un și președintele Statelor Unite i-ar putea oferi liderului nord-coreean inclusiv avantaje în ceea ce privește imaginea și statutul său internațional.
„Pentru Kim este vorba despre reputație. Este vorba despre întâlnirea din nou cu președintele SUA și despre reputație și statut”, a explicat Yeo.
O nouă întâlnire între Donald Trump și Kim Jong Un ar însemna revenirea la diplomația directă dintre Washington și Phenian, după perioada de blocaj care a urmat summitului din 2019. În același timp, rămâne incert dacă o asemenea reluare a dialogului ar putea duce și la deblocarea negocierilor referitoare la programul nuclear al Coreei de Nord.