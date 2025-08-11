TITUS CORLĂȚEAN VREA SĂ PREIA ȘEFIA PSD. MESAJE DIRECTE DESPRE TENSIUNILE DIN COALIȚIE

11 aug. 2025, 16:10
Senatorul Titus Corlățean a anunțat, în direct la Digi24, că va candida la conducerea PSD, urmând să îl aibă adversar pe Sorin Grindeanu. El a spus că ia această decizie „într-un moment deloc simplu pentru Partidul Social Democrat”, după ce formațiunea a intrat la guvernare „într-o măsură deloc consolidată”.

Despre relațiile din Coaliție, Corlățean a afirmat că respectul reciproc este esențial, în special față de PSD, care este „partidul numărul unu în Parlament”. Totuși, acesta a apărut adesea ca un actor marginal, cu decizii luate peste capul său.

El a subliniat că a ridicat problema de mai multe ori în ultima perioadă, avertizând că deciziile partenerilor de guvernare au afectat categoriile sociale apropiate de PSD. În opinia sa, formațiunea a fost transformată într-un „sac de box” de către unii parteneri din Coaliție.

Întrebat despre susținerea internă, în condițiile în care Sorin Grindeanu pare favorit, Corlățean a spus că este vorba despre o bătălie politică internă necesară. El a adăugat că în partid s-au acumulat multe nemulțumiri și eșecuri care „au traumatizat” PSD.

Referindu-se la pachetul de măsuri de austeritate, senatorul a precizat că s-a opus majorării TVA încă de la începutul negocierilor. În opinia lui, nu poți conduce țara cu măsuri de austeritate impuse aproape exclusiv, iar PSD s-a îndepărtat de temele naționale importante.

Corlățean consideră că partidul trebuie să revină la aceste subiecte esențiale și să își facă vocea auzită în spațiul public. El a atras atenția că lipsa de consecvență în negocieri a slăbit poziția PSD în guvernare.

Pe 19 iulie, senatorul declara că prioritatea nu este lupta pentru funcții, ci generarea unei discuții reale în interiorul formațiunii. Atunci, le-a cerut colegilor să spună lucrurilor pe nume în partid și să se implice mai activ în dezbaterile interne.

