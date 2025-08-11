TITUS CORLĂȚEAN VREA SĂ PREIA ȘEFIA PSD. MESAJE DIRECTE DESPRE TENSIUNILE DIN COALIȚIE
TITUS CORLĂȚEAN VREA SĂ PREIA ȘEFIA PSD. MESAJE DIRECTE DESPRE TENSIUNILE DIN COALIȚIE
Senatorul Titus Corlățean a anunțat, în direct la Digi24, că va candida la conducerea PSD, urmând să îl aibă adversar pe Sorin Grindeanu.
Senatorul Titus Corlățean a anunțat, în direct la Digi24, că va candida la conducerea PSD, urmând să îl aibă adversar pe Sorin Grindeanu. El a spus că ia această decizie „într-un moment deloc simplu pentru Partidul Social Democrat”, după ce formațiunea a intrat la guvernare „într-o măsură deloc consolidată”.
Despre relațiile din Coaliție, Corlățean a afirmat că respectul reciproc este esențial, în special față de PSD, care este „partidul numărul unu în Parlament”. Totuși, acesta a apărut adesea ca un actor marginal, cu decizii luate peste capul său.
El a subliniat că a ridicat problema de mai multe ori în ultima perioadă, avertizând că deciziile partenerilor de guvernare au afectat categoriile sociale apropiate de PSD. În opinia sa, formațiunea a fost transformată într-un „sac de box” de către unii parteneri din Coaliție.
Întrebat despre susținerea internă, în condițiile în care Sorin Grindeanu pare favorit, Corlățean a spus că este vorba despre o bătălie politică internă necesară. El a adăugat că în partid s-au acumulat multe nemulțumiri și eșecuri care „au traumatizat” PSD.
Referindu-se la pachetul de măsuri de austeritate, senatorul a precizat că s-a opus majorării TVA încă de la începutul negocierilor. În opinia lui, nu poți conduce țara cu măsuri de austeritate impuse aproape exclusiv, iar PSD s-a îndepărtat de temele naționale importante.
Corlățean consideră că partidul trebuie să revină la aceste subiecte esențiale și să își facă vocea auzită în spațiul public. El a atras atenția că lipsa de consecvență în negocieri a slăbit poziția PSD în guvernare.
Pe 19 iulie, senatorul declara că prioritatea nu este lupta pentru funcții, ci generarea unei discuții reale în interiorul formațiunii. Atunci, le-a cerut colegilor să spună lucrurilor pe nume în partid și să se implice mai activ în dezbaterile interne.
Sursa: Newsinn
Citește și:
- 20:53 - Putin, sub presiune după atacul uriaș asupra Moscovei. Dronele ucrainene au lovit ținte strategice
- 20:02 - Trump avertizează Iranul după discuția cu Netanyahu: „Să se miște repede”
- 18:33 - Nicușor Dan, mesaj după consultările cu partidele: Vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală
- 15:53 - Reacția lui Ninel Peia după apariția noilor sondaje politice
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News