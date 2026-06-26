Termen decisiv în dosarul lui Călin Georgescu. Contestația ajunge luni în fața judecătorilor

Publicat 26 iun. 2026, 13:10 Sursă realitatea.net

Călin Georgescu ajunge luni din nou în fața magistraților de la Curtea Supremă! Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor rejudeca contestația avocaților din acest dosar, cu privire la începerea judecății celui de-al doilea dosar penal deschis de procurorii de la parchetul general. În acest caz miza este una uriașă, întrucât răspunsul este unul definitiv, potrivit Realitatea PLUS.

Distribuie articolul