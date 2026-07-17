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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu, pe urmele legii salarizării:”Proiectul lipsește” -VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat17 iul. 2026, 10:41
SursăRealitatea.Net
Scandal pe reforma salarizării. Sorin Grindeanu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că solicită sprijin pentru Legea salarizării înainte ca proiectul să fie depus oficial în Parlament. Pentru a-și susține afirmațiile, liderul PSD s-a deplasat la Registratura Camerei Deputaților, unde a verificat, împreună cu angajatele instituției, dacă documentul a fost înregistrat.
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