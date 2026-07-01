Advertising
Politica· 1 min citire
Siegfried Mureșan: Acordul pentru noul Guvern și noul premier este mai ușor de realizat dacă există un numitor comun
Siegfried Mureșan
Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de premier, a transmis miercuri un mesaj pe pagina sa de Facebook legat de negocierile pentru viitorul Executiv.
Citește și
- 14:36Simion îi dă replica lui Grindeanu: ”Nu noi am fost la guvernare”-VIDEO
- 14:12AUR demarează procesul de suspendare al lui Nicușor Dan și procedurile pentru organizarea alegerilor anticipate
- 13:06AUR anunță că parlamentarii nu intră în vacanță
- 12:25Sorin Grindeanu provoacă PNL: „Semnez pe loc orice condiție economică, doar să vină Bolojan și să voteze un guvern minoritar PSD”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News