Publicat 20 iun. 2026, 06:17 Actualizat 1 iul. 2026, 13:06

Astăzi, în Parlamentul României, a avut loc conferința „România-Italia. Dialog cultural și reglementări legislative”, organizată de Grupul de Politică Externă „Titu Maiorescu”, eveniment dedicat consolidării relațiilor dintre cele două state, promovării identității culturale și lingvistice a comunităților românești și italiene, precum și identificării unor soluții legislative menite să sprijine cooperarea bilaterală.

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