Robert Turcescu: „Nu poți exclude milioane de români din jocul politic”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 iun. 2026, 08:23

Robert Turcescu susține că liderii politici care nu vor să negocieze cu AUR refuză să admită că partidul este susținut de mai bine de 40% din români. Totul după ce Adrian Veștea a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu exclude discuțiile cu partidul condus de George Simion. Mai mult, jurnalistul susține că anunțul premierului desemnat este o încercare timidă de a relua democrația.

Distribuie articolul