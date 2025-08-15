PIPEREA, DESPRE ABSENȚA LUI NICUȘOR DAN DE LA FESTIVITĂȚILE DE ZIUA MARINEI: A VRUT SĂ LIPSEASCĂ PENTRU CĂ SE TEME DE REACȚIA PUBLICULUI

Românii din toate colțurile țării au sărbătorit Ziua Marinei la malul mării! Marele absent al zilei rămâne Nicușor Dan care, după ce a făcut turul festivalurilor în Moldova, a ales să meargă la biserică cu familia, la slujbă, în județul Brașov, și a transmis un mesaj prin intermediul Administrației Prezidențiale.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan le-a transmis un mesaj sfidător românilor pe care i-a împovărat cu taxe și scumpiri: le-a urat să trăiască mai bine. Șeful Executivului a fost primit însă cu huiduieli.

"Atât de mult a muncit domnul președinte Dan Nicușor, încât are nevoie de un concediu. De fapt, are nevoie de mai multe concedii. Domnul președinte obișnuiește să tragă de timp, cred că asta e politica lui. Eu cred că a vrut să lipsească și pentru că se teme de reacția publicului.

S-a văzut asta pe fața domnului Bolojan. A vrut să țină un speech, l-au huiduit. Părea că nu-i vine să creadă ce se vede. Nu știu de ce oamenii ăștia s-ar mira pentru ceea ce văd în populație, hate-ul de care au parte în momentul de față pentru că parcă sunt loviți cu leuca", a spus europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, la Realitatea PLUS, solicitat să comenteze absența lui Nicușor Dan de la festivitățile organizate de Ziua Marinei.

