Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința privind Strâmtoarea Ormuz: ”Discuțiile s-au concentrat pe încetarea focului în regiune”
Nicușor Dan. FOTO: Presidency
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, după reuniunea dedicată Inițiativei Internaționale pentru Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz, că ”discuțiile s-au concentrat pe încetarea focului în regiune”.
”Am participat astăzi la reuniunea virtuală a noii Inițiative pentru Libertatea Navigației Maritime în Strâmtoarea Hormuz, găzduită de președintele Franței și de prim-ministrul Regatului Unit.
Am discutat despre cooperarea în materie de securitate, lanțurile de aprovizionare critice și sprijinul acordat industriei, în contextul eforturilor comune de restabilire a libertății de navigație în strâmtoare și de atenuare a impactului economic.
Accentul s-a pus pe sprijinirea armistițiului în regiune și pe asigurarea redeschiderii și securizării rutelor de transport maritim pe termen lung, completând eforturile diplomatice în curs de consolidare a păcii”, a scris Nicusor Dan, pe X.
