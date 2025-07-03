GRINDEANU: „DACĂ ANAF NU LIVREAZĂ REZULTATE ÎN DOUĂ LUNI, CER DEMITEREA CONDUCERII!”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, transmite un avertisment tranșant noii conduceri a ANAF: dacă nu livrează rezultate concrete în două luni consecutive, va cere demiterea de urgență. Declarația vine la o zi după numirea lui Adrian Nicușor Nica în fruntea Fiscului, într-un moment în care Guvernul Bolojan se bazează pe ANAF pentru aplicarea Pachetului fiscal recent anunțat.

Grindeanu cere ținte lunare clare, mai ales în ceea ce privește combaterea marii evaziuni fiscale și recuperarea datoriilor mari, în special TVA-ul. „Românii corecți nu mai acceptă doar explicații. Vor rezultate. Dacă nu vedem controale ferme și colectare serioasă, înseamnă că schimbarea de la ANAF a fost inutilă”, a scris liderul social-democrat pe Facebook.

Acesta a atras atenția că statul tolerează, de ani de zile, existența a aproape 50.000 de firme înregistrate fictiv, care au acumulat datorii de circa 30 de miliarde de lei. Grindeanu spune că se așteaptă la acțiuni rapide din partea ANAF, însoțite de transparență totală. „Dacă țintele nu sunt atinse două luni la rând, voi fi primul care cere demiterea conducerii Fiscului”, a conchis acesta.

Advertising

Sursa: Newsinn