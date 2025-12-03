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Politica· 2 min citire
George Simion, mesaj crucial înainte de alegeri: ”Este șansa de a da acest Guvern jos”
George Simion, mesaj crucial înainte de alegeri: ”Este șansa de a da acest Guvern jos”
"Sunt multe presiuni, sunt foarte mulți oameni care ar vrea să ne dezicem"
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