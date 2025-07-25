GEORGE SIMION ANUNȚĂ PROTESTE ÎN PERIOADA URMĂTOARE: CÂND EXPLODEAZĂ MĂMĂLIGA, VOI FI LÂNGĂ VOI. NU AVEM PARTE DE ALEGERI LIBERE. LE PUTEM FORȚA, DAR ASTA CERE SACRIFICII

Președintele AUR face un apel la unitate. "Odată ce poporul s-a unit și s-a trezit, nu mai poate fi adormit și prostit. Rămânem pe baricade!", a spus George Simion.

Liderul suveraniștilor George Simion transmite, într-un mesaj de ultimă oră, că încurajează membrii și simpatizanții AUR să participe la proteste antiguvernamentale. Totodată, președintele AUR face un apel la unitate. "Odată ce poporul s-a unit și s-a trezit, nu mai poate fi adormit și prostit. Rămânem pe baricade!", a spus George Simion.

"Dragii mei, vor urma, în perioada următoare, multe proteste. Îi încurajez pe toți membrii și simpatizanții AUR să meargă, în număr cât mai mare, la toate aceste proteste antiguvernamentale și pro-democrație, pro-libertate.

Eu nu voi participa la aceste proteste. Am anunțat în urmă cu două luni că eu nu-mi mai pot asuma organizarea unor proteste pașnice în România pentru că lumea s-a săturat, nu mai are răbdare. Voi fi de fiecare dată în suflet alături de voi. Stați liniștiți, în momentul în care explodează mămăliga și sunt peste 200.000 de oameni în stradă, voi fi și eu acolo lângă voi. Oricum, toată suflarea AUR este alături de voi!

Singurii cărora trebuie să le fac eu pe plac sunt românii. Rămân fidel numai românilor. Așa că cei care încearcă să arunce vina spre noi este încercarea lor de a fărâmița mișcarea suveranistă patriotică, de a vă face pe voi să vă îndoiți că dacă am trădat?... Asta o tot aud din decembrie încoace din partea celor care încearcă să rupă unitatea dintre noi. Odată ce poporul s-a unit și s-a trezit, nu mai poate fi adormit și prostit. Rămânem pe baricade!", spune George Simion, în mesajul său.

"Nu avem parte de alegeri libere. Le putem forța, le putem cere, ne putem lua puterea din mâna lor, dar asta cere foarte multe sacrificii. Și asta va trebui să facem. Rămânem pe baricade, fiți alături de noi până la capăt", mai spune Simion.

Sursa: Realitatea din AUR