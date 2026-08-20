Fostul șef al ARR, Cristian Anton, trimis în judecată de DNA: Sute de candidați ar fi plătit pentru a trece examenele

Publicat 20 aug. 2026, 18:20 Sursă realitatea.net

Fostul director general al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv de către procurorii DNA. Acesta este acuzat că a patronat o rețea de fraudare a examenelor pentru atestate profesionale în București, Arad și Mehedinți, din care intermediarii ar fi strâns aproape 200.000 de euro de la sute de candidați.

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