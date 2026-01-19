Cutremur politic în Bulgaria: președintele Rumen Radev demisionează!
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a anunțat luni demisia, decizia sa declanșând o nouă etapă de incertitudine politică la Sofia. Decizia vine într-un moment tensionat pe scena politică bulgară.
Într-un discurs televizat adresat națiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este "ultimul său discurs în calitate de președinte" al Bulgariei, a transmis BTA.
El a declarat că își va depune marți demisia din funcția de șef al statului și și-a exprimat convingerea că vicepreședinta Iliana Iotova va fi un președinte interimar demn.
Procedura demisiei președintelui
Conform articolului 97 din Constituție, președintele republicii poate să își înainteze demisia Curții Constituționale înainte de încheierea mandatului. În această situație, vicepreședintele preia funcția de președinte pentru restul duratei mandatului.
Curtea Constituțională are, la discreția sa, termenul în care va analiza demisia. Dacă concluzionează că demisia a fost făcută din proprie voință, mandatul președintelui încetează, iar vicepreședintele îi va succeda oficial.
Bulgaria va organiza alegeri anticipate, după ce principalele partide au refuzat mandatul de a constitui un guvern. Situația de criză din țara vecină vine pe fondul unor proteste de durată legate de situația economică a populației, care s-a agravat după trecerea la moneda euro, de la 1 ianuarie.
