Dan Dungaciu, după consultările de la Cotroceni: „Nu au o soluție. Tot ce se va întâmpla va fi o improvizație”

Sursă: realitatea.net

Prim-vicepreședintele Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă în exclusivitate la Realitatea PLUS după consultările pe care reprezentanții AUR le-au avut cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, avertizând că România riscă să se confrunte cu un nou guvern căzut în toamnă sau primăvară, din cauza lipsei acute de soluții politice.

Dan Dungaciu a precizat că discuția de la Cotroceni a avut un caracter de consultare și tatonare, fără concluzii clare.

Discuția a fost, mai degrabă am pus noi această problemă, pentru că discuția de la Cotroceni a fost una de consultare și de tatonare. Cu ce rezultate vor fi aceste discuții, iertați-mă, nu vreau să o anticipez, dar am avut un sentiment, două sentimente acute. Primul, că nu au o soluție, și că în asemenea lipsă acută de soluții putem să ne reîntâlnim în toamnă sau în primăvară cu un nou guvern căzut, pentru că va fi o improvizație. Și al doilea sentiment pe care l-am avut, a fost că oamenii aceștia gândesc, cum s-ar spune, cu premeditare. Pentru că guvernele sunt solide, sunt lucruri politice. Și politic vorbind, România e departe de a fi planificată. O majoritate sau ceva care să poată susține un guvern puternic. Nu există.

Dan Dungaciu: „Noi am deschis o discuție despre în ce măsură AUR-ul este european. Nicușor Dan nu a spus nimic”

Dungaciu a dezvăluit argumentul lansat de consilierii lui Nicușor Dan, potrivit căruia criteriul de includere politică nu mai este cel al „pro-europenității”, ci al „pro-occidentalității”, o formulă menită, în opinia sa, să excludă AUR din ecuație pe motiv că formațiunea ar fi votat împotriva folosirii bazei de la Mihail Kogălniceanu de către armata americană.

Nu ne-am întrebat pentru că n-am ajuns la faza aceea. Discuția a fost mai degrabă și noi am vrut să lămurim în ce măsură noi suntem un interlocutor acceptabil și nu facem acolo doar o prezență. Și lucrul ăsta l-am sper clarificat, pentru că noi am deschis o discuție despre în ce măsură AUR-ul este european. Dânsul nu a spus nimic. Dânsul nimic, dar au intervenit consilierii și care ne-au lămurit într-un fel marea găselniță despre de ce nu mai este vorba de pro-europeni, ci e vorba de pro-occidentali. Pentru că pro-occidentalii ar însemna ceva legat de o posibilitate de a scoate AUR-ul din ecuație, pentru că AUR-ul, vezi Doamne, ar fi votat împotriva prezenței folosirii bazei de la Kogălniceanu de către armata americană. Asta este, a fost, cum să spun, aproape ironic, ca să nu spun amuzant, pentru că noi eram occidentali în termenul ăsta la începutul mandatului domnului Nicușor Dan, când nimeni nu vorbea în România despre America sau Donald Trump. Noi am tradus discursurile Donald Trump, am publicat cărți despre Donald Trump și toată echipa aceasta de zgomote care nu e doar Cotroceniul sau nu era doar Cotroceniul, guvernul, ci societatea civilă, erau anti-Trump. Deci cel puțin e ridicol, dar găselnița era ridicolă și iertați-mă, asta m-a și speriat un pic, pentru că oamenii ăștia gândesc atât de simplu, atât de lipsit de complexitate.

„Sondajele arată că sunt două Românii”

Dungaciu a subliniat că sondajele arată că România este împărțită în două blocuri politice aproximativ egale, iar la un an de zile după anularea alegerilor prezidențiale și eliminarea lui Călin Georgescu din cursă, intențiile de vot nu s-au schimbat.

Eu sper că după discuția noastră să mai fi lămurit un pic, sper. Pentru că sondajele pe care le-ați invocat au arătat un lucru. Sunt două Românii pentru că practic dacă te uităm pe sondaje suntem cam egale politic vorbind. Și din acest punct de vedere după un an de zile, după alegeri, anularea alegerilor prezidențiale mai înainte, atunci hai s-a zis, românii au fost manipulați de propaganda rusească, TikTok, da? După ce s-au anulat alegerile prezidențiale a fost scos din joc domnul Georgescu în al doilea tur, toate televiziunile de mainstream, majoritatea lor, TikTok-ul a fost, cum să spun, redus la un lucru aproape irelevant în termeni de comunicare. Și nu s-a schimbat nimic din intenția de vot, din opțiunea de vot, din aceste blocuri politice. Și oamenii aceștia n-au înțeles nimic. Ei n-au înțeles de fapt. Sunt două lucruri pe care trebuie să le înțelegi. Dacă oamenii au fost manipulați, acea jumate de România au fost manipulată și a rămas tot manipulată, înseamnă sau că nu e vorba de manipulare sau că voi nu știți să manipulați. Pentru că dacă acum ați curățat spațiul public așa zicând și controlați spațiul public, i-ați scos pe ruși, chinezi, pakistanezi, nu mai știu din joc, înseamnă că numai ăia știau să manipuleze în țara asta. Voi habar n-aveți. Ați avut un an la dispoziție să ne remanipulați la loc, ca să zic așa, să ne puneți cu picioarele pe pământ și n-ați făcut-o. Și atunci de ce crește dacă aveți toată media mass media ce vreți dumneavoastră, nu? Deci problema fundamentală și ei nu înțeleg că ei de fapt gândesc doar efectele, nu se gândesc la cauze. Asta nu înțeleg ei.

„Ei gândesc cu premeditare, pentru că orice opinie care nu e conformă este anti-europeană, anti-occidentală”

Ei gândesc cu premeditare pentru că ei orice opinie care nu e conformă este anti-europeană, anti-occidentală. Nu sunt în stare să poarte o conversație despre nimic chiar o contradicție majoră. Măcar președintele în discursul domniei sale de Ziua Europei spunea că Europa este despre dezbatere, despre discuții. Dar ei sunt obișnuiți să discute cu oamenii care au aceeași părere. Asta nu e discuție, ăsta e monolog colectiv. Încă și asta mă sperie. Când vezi la Cotroceni că oamenii ăia sunt atât de... Nu vreau să folosesc un cuvânt pe care ar putea să jignească pe cineva. Dar că mă rog gândesc în aceleași cadre care au dus România în criza în care se află, ai sentimentul că România va merge în aceeași criză, dacă oamenii ăia nu învață să gândească altfel. Ăsta e rolul, ăsta e funcția prezidențială până la urmă. Noi am avut o discuție cu domnul Nicușor Dan prima, după ce înainte am fost deja etichetați, catalogați, nu dă niciun mandat, nu facem, nu dregem mult, și din punctul nostru de vedere a fost totuși, ținând seama de instituția statului de persoane, a fost o discuție de bun augur în care să ne exprimăm inclusiv aceste probleme, care sunt problemele de ce anti-occidental, de ce european, de ce, de ce, de ce, de ce, pentru că până la urmă europeanitatea expresia europenității înseamnă și capacitatea de dialog. O să vină teme peste noi pe care dacă nu învățăm să le discutăm sau să înțelegem că se pot discuta de la ambele capete și că cel care nu are părerea mea nu este dușmanul poporului sau dușman de clasă, dacă nu învățăm asta, România se va duce din criză în criză.

„Suntem pro-europeni și pro-americani, pentru că suntem pro-români”

Și la Ucraina, și la Republica Moldova, și la America, trebuie să te raportezi plecând de la România. Nu există pro-ucrainieni, pro-americani. Noi nu suntem pro-ucrainieni, pro-americani. Noi suntem pro-români. Pentru că suntem pro-români, suntem pro-americani. Pentru că suntem pro-români, suntem pro-europeni. Nu suntem pro-europeni și punct. Suntem pro-români și punct. De unde derivă importanța acestor instituții sau state pentru România? Pentru că suntem pro-români.

„Nu toate răspunsurile consilierilor i-au făcut cinste domnului președinte”

Referitor la comportamentul lui Nicușor Dan în cadrul consultărilor, Dungaciu a precizat că mai mult au vorbit consilierii decât președintele, iar unele răspunsuri ale acestora „nu i-au făcut cinste” șefului statului. A criticat și faptul că Nicușor Dan s-a „antepronunțat” în privința unui partid cu 40% din electorat, considerând că aceasta este principala greșeală a președintelui.

Și pe mine m-a surprins oarecum (n.r. consilierii au vorbit mai mult decât președintele) dar întrebarea noastră legată de pro-europeanitate sau pro-occidentalitate sau mai știu eu ce semantică mai fac pe la Cotroceni, n-a avut neapărat răspunsul de la domnul președinte, a avut răspunsul de la consilieri care și-au exprimat ulterior. Nu răspunsul, nu toate răspunsurile consilierilor i-au făcut cinste domnului președinte. În esență nu sau nimic suficient de consistent (n.r. nu a avut nimic de comentat la ce spuneau consilierii). Erau niște notițe în carnețel chiar dacă nu erau foarte consistente și abundente, erau niște notițe pe care președintele și le-a făcut. Eu sper că această discuție o să fie de folos și eu spun asta cu toată seriozitatea. Vine criza peste România, urmează discuție despre federalizarea Europei. Țineți minte că noi am vorbit aici despre asta de multă vreme. Pentru că noi știam de la Bruxelles că s-a dat drumul la această linie de mesaj. Ea a fost oprită pentru că noi avem o criză politică.

„Consilierii lui Nicușor Dan aveau deja conceptele, ideile fixate”

Dan Dungaciu a criticat dur modul în care consilierii prezidențiali au abordat discuția, spunând că aceștia operează cu „concepte și idei fixate dinainte”.