Bolojan a convocat ședință de urgență, după ce ar fi fost criticat de la Bruxelles – SURSE

Ilie Bolojan a convocat o ședință informală cu liderii PNL, în această seară, potrivit Realitatea Plus. Întâlnirea are loc după ce Tribunalul București a invalidat schimbările și excluderile dictate de echipa Bolojan, acțiuni pentru care liderul PNL ar fi fost criticat chiar de la Bruxelles. În exclusivitate la Realitatea Plus, fostul președinte PNL, Alina Gorghiu, a afirmat că o serie de instituții europene ar fi fost înștiințate despre acțiunile lui Bolojan.
Bolojan, sedință doar cu oamenii care-l susțin - SURSE
Premierul demis Ilie Bolojan ar fi fost criticat direct de la Bruxelles, iar surse politice susțin că acesta dă înapoi în conflictul cu magistrații, recunoscând înfrângerea în instanță în fața contestatarilor din PNL și își asumă public eșecul în fața celor care l-au contestat în interiorul partidului.
Potrivit altor surse Realitatea Plus, ședința ar urma să aibă loc joi, la ora 19:00, iar liberalii care s-au poziționat de partea lui Adrian Veștea n-ar fi fost informați privind această reuniune, astfel încât este posibil să fie prezenți doar cei din tabăra lui Ilie Bolojan, adică noua conducere a cărei legitimitate a fost invalidată de decizia instanței.
Tribunalul București a decis suspendarea, cel puțin temporară, a efectelor tuturor hotărârilor adoptate la congresul extraordinar al PNL, congres în care a fost aleasă noua conducere.
Alina Gorghiu: Cunosc din surse că a fost sesizată Comisia de la Bruxelles privind atacurile unor lideri PNL la adresa sistemului judiciar
Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, fostul ministru și președinte al PNL, Alina Gorghiu, a afirmat că nu știe dacă lui Ilie Bolojan i s-au făcut direct reproșuri, dar știe că oficialii de la Bruxelles au fost informați despre ultimele acțiuni ale lui Bolojan și ale echipei sale.
„Dacă a existat sau nu, ce pot să vă spun este că cunosc din surse publice faptul că a fost sesizată Comisia de la Bruxelles cu privire la situația statului de drept în România și cu privire la atacurile pe care anumiți lideri PNL le-au făcut la adresa sistemului judiciar. Trebuie analizate. Din păcate, suntem în situația neplăcută de a constata că aceste atacuri există, suntem în situația în care constatăm că e mai simplu și mai onest în România să respecți legea decât să discreditezi instanța care îți amintește că trebuie să respecți legea. Cu toate astea, unii nu aleg calea simplă.
Dar, dacă îmi permiteți, la final, în calitate de om care e din 2002 în acest partid, îmi permit să cer colegilor din actuala conducere să înțeleagă acest moment de astăzi, complicat pentru PNL, ca pe o invitație la dialog instituțional, pe o discuție necesară pe care va trebui să o facem în interior, cu respect reciproc și nu cu excluderi, și nu alegând forța non‑argumentului. Stați, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție,” a afirmat Gorghiu, în exclusivitate la Realitatea Plus.