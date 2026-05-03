Șoc la pompă: benzina peste 9 lei, motorina se apropie de 10 lei. Avertismentul specialiștilor

Valul de scumpiri de la pompă ajunge la cote alarmante pentru șoferi! Astăzi, prețul a urcat cu până la 20 de bani la unele stații de alimentare. Litru de benzină a ajuns să depășească pragul psihologic de 9 lei, în timp ce un litru de motorină costă aproape 10 lei.

La acest moment vedem că plătim pentru un litru de motorină standard 9,82 lei. Motorina premium a depășit deja 10 lei pe litru de carburant.În timp ce pentru un litru de benzină standard plătim numai puțin de 9,02 lei. Benzina premium costă și a 9,65 lei pe litru de carburant.

Scumpirile de la pompă vor ajunge inevitabil și în prețurile produselor, explică specialiștii. Dacă transportul devine mai costisitor, acest lucru se reflectă automat în costurile de la raft, iar serviciile vor fi, la rândul lor, mai scumpe.

În același timp, în unele stații de alimentare din țară au apărut perioade scurte în care carburantul nu se mai găsea. Specialiștii spun că situația este temporară și are legătură cu faptul că, în urmă cu câteva zile, prețurile la pompă au scăzut. Mulți șoferi s-au grăbit atunci să își facă plinul, de teamă că vor urma noi scumpiri.

Temerile lor se confirmă acum, pentru că prețurile cresc vizibil de la o zi la alta, așa cum se observă deja în stațiile de alimentare.