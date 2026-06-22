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Economie· 2 min citire
România, printre țările cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți din Uniunea Europeană
Carburanți
România se numără printre statele europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În luna mai 2026, prețurile combustibililor și lubrifianților destinați transportului personal au fost cu 30,4% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.
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