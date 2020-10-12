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Economie· 2 min citire
Premiul Nobel pentru Economie 2020, acordat pentru îmbunătăţirile aduse teoriei licitaţiei
Premiul Nobel pentru Economie 2020, acordat pentru îmbunătăţirile aduse teoriei licitaţiei
Cei doi au primit premiul pentru ”îmbunătățiri ale teoriei licitațiilor și inventarea de noi formate de licitații”
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