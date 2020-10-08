Cu documente false a obținut fonduri nerambursabile în valoare de 549.082 lei

Scris de Monica Ghinet Publicat: 8 oct. 2020, 13:58

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

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