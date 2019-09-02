Analiză economică : Dolarul a depășit pragul de 4,3 lei

Scăderea aversiunii față de risc a permis monedelor de la marginea zonei euro să se aprecieze ușor.Cursul monedei unice a scăzut de la 4,7294 la 4,7230 lei, piața având ochii îndreptați către scena politică, care a fost zdruncinată de ieșirea ALDE din coaliția guvernamentală. Tranzacțiile se realizau în culoarul 4,722 – 4,728 lei.
Aprecierea monedei americane față de cea europeană a făcut ca media ei să urce de la 4,2827 la 4,3089 lei, valoare care se mai înregistra la începutul lui martie trecut.
Moneda elvețiană se aprecia pe piețele internaționale la 1,086 – 1,09 franci/euro, ceea ce a făcut ca media ei să urce de la 4,3323 la 4,3458 lei.
Volatilitatea prețului unciei de aur s-a redus semnificativ pe piețele specializate la culoarul 1.521 – 1.526 dolari, efect al aprecierii monedei americane. Pe piața locală BNR a stabilit un preț al gramului de 211,2342 lei, aproape de recordul istoric de 211,5392 lei, atins la jumătatea săptămânii trecute
Banca centrală a continuat să sterilizeze excesul de lichiditate din piața interbancară. Ea a atras ieri depozite în valoare de circa 1,94 miliarde lei, la o dobândă de 2,5%, egală cu cea de politică monetară.
Indicele la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,05%, iar cel la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, la 3,13%, cel mai scăzut nivel începând cu iunie trecut. Indicele ROBOR la nouă luni, calculat în funcție de rata dobânzii plătită la creditele atrase de către băncile comerciale de la alte bănci, s-a oprit la 3,19%, iar cel la 12 luni la 3,24%.
Monedele din regiune se apreciau față de euro. Cea poloneză se tranzacționa în culoarul 4,364 – 4,381 zloți iar cea maghiară fluctua între 330,8 – 331,5 forinți.
Perechea euro/dolar continua să scadă. Chiar dacă piața americană era închisă cu ocazia Zilei Muncii, euro s-a depreciat la 1,0958 – 1,0997 dolari, valori minime ale ultimilor aproape doi ani și jumătate.
Bitcoin se menținea pe platformele specializate sub pragul de 10.000 dolari, la 9.600 – 9.800 dolari.
Sunt folosite date și informații disponibile până la ora 14:00