Vremea se schimbă radical în România. Caniculă la început de iulie, apoi răcire, ploi și o nouă încălzire

Publicat 29 iun. 2026, 14:17 Sursă realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă în intervalul 29 iunie - 12 iulie. Potrivit meteorologilor, vremea va avea variații importante în aproape toată țara.

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